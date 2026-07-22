“Người hùng” Ferran Torres được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, “chung mâm” với Trấn Thành

Hai cái tên tưởng không liên quan lại được đặt cạnh nhau khiến netizen Việt bất ngờ.

Tại World Cup 2026, cầu thủ Ferran Torres được ví như người hùng giúp Tây Ban Nha ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết, lên ngôi vô địch. Ngay sau đó, Ferran Torres tiếp tục gây chú ý ở một "đấu trường" hoàn toàn khác. Nam cầu thủ xuất hiện trong bài đăng công bố các ứng viên của danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Đáng chú ý, Ferran Torres và MC Trấn Thành cùng xuất hiện trong một bài đăng công bố đề cử vào ngày 21/7 vừa qua, khiến hai nhân vật tưởng không liên quan lại bất ngờ trở thành "đối thủ" của nhau trên đường đua nhan sắc.

Ferran Torres và Trấn Thành được đặt cạnh nhau trong post công bố đề cử. Xuất hiện cùng lúc còn có nhiều mỹ nam khác như Lee Dong Wook, Timothée Chalamet,... (Ảnh: TC Candler)

Nếu như MC Trấn Thành được đề cử gây bất ngờ thì việc Ferran Torres góp mặt trong danh sách này không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi lẽ Ferran Torres từ lâu đã được xem là một trong những cầu thủ điển trai bậc nhất Tây Ban Nha nói riêng cũng như làng bóng đá nói chung.

Tuyển thủ đến từ Tây Ban Nha sở hữu đôi mắt nâu sâu, đường quai hàm góc cạnh cùng vẻ ngoài nam tính nhưng vẫn trẻ trung. Phong thái tự nhiên, nụ cười hiền và chất soái ca đậm chất Địa Trung Hải giúp cầu thủ sinh năm 2000 nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Gương mặt và ánh mắt lôi cuốn của Ferran Torres

Dù là tóc dài lãng tử hay đầu đinh, Torres vẫn rất điển trai

Ngoài ra Ferran Torres còn có da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc bồng bềnh đặc trưng, chiều cao khoảng 1,84m cùng gu thời trang lịch lãm khiến anh được ví như người mẫu mỗi khi xuất hiện ngoài sân cỏ. Dù để tóc dài lãng tử hay kiểu tóc ngắn gọn gàng, cầu thủ 26 tuổi đều toát lên vẻ cuốn hút rất riêng. Vì vậy Ferran Torres cũng được truyền thông quốc tế xếp vào danh sách cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026.

Sau khi hoàn thành hành trình đáng nhớ tại World Cup, Ferran Torres sẽ trở lại khoác áo Barcelona. Với danh hiệu vô địch thế giới, vị thế ngôi sao mới của bóng đá Tây Ban Nha và giờ đây là suất đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, Ferran Torres đang có một trong những giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp cả về chuyên môn lẫn sức hút ngoài sân cỏ.

Một số hình ảnh khác của Ferran Torres:

Body như tạc tượng của chàng cầu thủ

Mặc quần đùi áo số đơn giản cũng đủ thu hút

Nếu không làm cầu thủ, Ferran Torres hoàn toàn có thể nghĩ đến việc trở thành người mẫu

Không hổ danh nam thần làng bóng đá

(Ảnh: Ferran Torres)