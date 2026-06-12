Gái Việt từng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới gia nhập công ty thuộc hệ sinh thái SM Entertainment

Cô gái Việt từng được báo Trung ca ngợi là “mỹ nhân ngàn năm có một”.

Trong giới lookbook Việt khoảng 10 năm trước, Dương Minh Ngọc từng khiến dân tình mê mẩn bởi visual trong trẻo, đường nét lai Pháp - Việt nổi bật. Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, cô nàng còn từng được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là “mỹ nhân ngàn năm có một”.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, cái tên Dương Minh Ngọc bỗng ít xuất hiện hơn trên các nền tảng mạng xã hội trong nước.

Cho đến mới đây, nàng hot girl đình đám một thời bất ngờ khiến cộng đồng mạng chú ý khi có bước chuyển mới trong sự nghiệp: Gia nhập ESteem Models - một trong những agency người mẫu nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Dương Minh Ngọc gia nhập công ty người mẫu.

Theo thông tin được ESteem Models đăng tải, Dương Minh Ngọc sử dụng nghệ danh Mingyu, sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m60 cùng profile phù hợp với lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Cho những ai chưa biết thì ESteem Models là công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu tại Hàn Quốc, trực thuộc ESteem Group. Được thành lập với sự hợp tác của các chuyên gia trong ngành thời trang, công ty đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý các người mẫu thời trang để đưa họ trở thành những gương mặt hàng đầu. Đây cũng là nhãn hiệu con của SM - một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Bởi thế, thông tin nàng hot girl đình đám một thời này gia nhập ESteem Models nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ về vai trò mới của Minh Ngọc; nhiều người cũng cho rằng hình ảnh, thần thái của Dương Minh Ngọc khá phù hợp với môi trường thời trang quốc tế.

Minh Ngọc đang hoạt động với vai trò mẫu ảnh.

“Nhưng mà hợp đó, bạn này xinh quá ấy”, “Chúc mừng Ngọc với vai trò mới nha”, “Vibe bạn này làm mẫu quá hợp luôn”, “Bất ngờ thật, chúc mừng nàng”... là những bình luận của netizen.

Minh Ngọc hiện sinh sống và làm việc chủ yếu tại Thượng Hải, Trung Quốc. Dạo gần đây trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân cũng thấy cô nàng nhận quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nước ngoài, đặc biệt là mỹ phẩm, thời trang Hàn Quốc.

Dương Minh Ngọc nổi tiếng từ vai trò người mẫu ảnh lookbook. Cô được biết đến rộng rãi nhờ nhan sắc lai Pháp - Việt cuốn hút, từng được báo Trung khen ngợi visual, thậm chí nhận xét là “mỹ nhân ngàn năm có một”.

Năm 2020, cô từng lọt vào đề cử vào Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler - danh sách được công bố hàng năm, bắt đầu từ những năm 1990 và cũng được coi là danh sách được công nhận rộng rãi nhất, uy tín nhất trên toàn thế giới. Cô nàng cũng góp mặt MV đình đám như Lỗi ở yêu thương của ca sĩ Thanh Duy, Bông hoa đẹp nhất của Quân AP, Yêu em rất nhiều của Hoàng Tôn,…

Vài năm trở lại đây, Dương Minh Ngọc không còn hoạt động nhiều ở Việt Nam.

Cô hiện sở hữu hơn 504N follower trên mạng xã hội.

Nhan sắc Minh Ngọc dạo này.

Đây là nơi cô nàng thường xuyên update hình ảnh cuộc sống thường ngày, du lịch, nhận job người mẫu,...

Ở tuổi 30, cô nàng sở hữu vibe trong veo, cá tính, cân được nhiều style khác nhau. Đời thường, trang phục không quá cầu kỳ nhưng luôn biết cách phối khéo để tạo nên tổng thể thời thượng, tinh tế. Cô nàng cũng không ngần ngại khoe mặt mộc trên mạng xã hội.

Ảnh: IGNV