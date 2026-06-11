Dàn người đẹp Nóng cùng FIFA World Cup 2026 lộ diện: Có 1 mỹ nhân lên TV còn đẹp hơn ảnh tự đăng

Có nhiều cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Không khí FIFA World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày khi giải đấu chuẩn bị khai màn với quy mô lớn nhất lịch sử, quy tụ 48 đội tuyển tranh tài.Bắt sóng sức nóng đó, chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" cũng nhanh chóng gây chú ý nhờ màn xuất hiện của dàn trai xinh gái đẹp đại diện cho các đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, 48 trai xinh gái đẹp đại diện cho 48 đội tuyển vừa lên sóng đã lập tức thành tâm điểm bàn luận. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét có những mỹ nhân ngoài đời và trên sóng còn cuốn hút hơn cả hình ảnh thường thấy trên mạng xã hội.

Dàn trai xinh gái đẹp của Nóng cùng FIFA World Cup 2026.

Một trong những cái tên gây chú ý là Phạm Bảo Thư - cô gái nhỏ tuổi nhất trong dàn 48 người đẹp năm nay khi mới 18 tuổi. Bảo Thư đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Hà Lan. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng khả năng ăn nói hoạt bát, cô nàng nhanh chóng tạo thiện cảm với khán giả.

Phạm Bảo Thư là đại diện nhỏ tuổi nhất trong dàn trai xinh, gái đẹp của Nóng cùng FIFA World Cup 2026 năm nay.

Ngoài đời, Bảo Thư hiện sinh sống tại Hà Nội. Khác với nhiều hot girl thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, cô nàng khá kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường.

Khi xuất hiện trên sóng “Nóng cùng FIFA World Cup 2026”, Bảo Thư lại khiến nhiều người phải chú ý bởi visual trong trẻo, lên hình cực ăn ảnh, thậm chí còn được nhận xét là đẹp hơn cả ảnh tự đăng.

Một vài hình ảnh đời thường của Bảo Thư ở tuổi 18.

Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Hương cũng là một trong những gương mặt khiến nhiều người phải “dừng lại vài giây” khi xuất hiện. Đại diện cho đội tuyển Thụy Sĩ, cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo cùng màu áo đỏ nổi bật.

Visual chụp vội màn hình của Thanh Hương mà cỡ này.

Thanh Hương sinh năm 2004, quê Hải Phòng, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô được biết đến sau khi giành danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025.

Trước đó, Thanh Hương đã hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh từ khi còn là học sinh THPT và hiện vẫn duy trì công việc này. Người đẹp cũng đang theo học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Đời thường, cô nàng sở hữu vibe ngọt ngào, trong trẻo.

Hạnh Tâm - đại diện cho đội tuyển Bờ Biển Ngà được cả khán phòng võ tay khi chia sẻ rằng trong suốt 19 tuổi tập, cô không bỏ lỡ một buổi tập nào.

Hạnh Tâm.

Hạnh Tâm (sinh năm 2005, Hà Nội) từng giành giải Á Khôi Thanh Lịch Hà Nội 2023. Hạnh Tâm theo học ngành Luật kinh tế, trường Đại học Thăng Long. Bên cạnh đó, 10X còn theo đuổi công việc mẫu ảnh tự do. Hạnh Tâm đời thường ghi điểm với nhan sắc trong veo, trẻ trung.

Hình ảnh đời thường của Hạnh Tâm.

Một cái tên khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là Phương Quyên - đại diện đội tuyển Hàn Quốc tại “Nóng cùng FIFA World Cup 2026”. Sinh năm 2003, quê Hải Phòng, cô nàng từng là học sinh chuyên Tin của THPT chuyên Trần Phú.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Phương Quyên còn gây chú ý bởi thành tích học tập khi tốt nghiệp loại giỏi chương trình chất lượng cao, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương với GPA 3.55/4 sau 3,5 năm.

Phương Quyên - hot girl Ngoại thương.

Trước đó, cô từng giành giải Á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023 và tham gia Miss World Vietnam 2025. Người đẹp còn được biết đến với khả năng hát, làm MC và hoạt động đa dạng trong lĩnh vực giải trí.

Một gương mặt mới nhưng đang được chú ý gần đây là Nông Thị Hằng. Tại “Nóng cùng FIFA World Cup 2026”, cô nàng sinh năm 2002 đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nông Thị Hằng quê Tuyên Quang, từng giành giải Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024. Cô tốt nghiệp Đại học Thương mại và hiện hoạt động với vai trò KOL, người mẫu.

Cô nàng đang thi The Face.

Ngoài ra, mỹ nhân người Tày từng xuất hiện trong một số dự án giải trí như phim hài “Làng ế vợ” và MV “Rất lâu rồi mới khóc” của Minh Vương M4U.

Bên cạnh những cái tên kể trên, dàn người đẹp “Nóng cùng FIFA World Cup 2026” còn quy tụ nhiều gương mặt trẻ trung, xinh đẹp khác. Không chỉ mang đến màu sắc giải trí cho mùa World Cup, các cô gái còn góp phần tạo thêm sự hào hứng cho người hâm mộ trong hành trình theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.