Hằng Túi và Hà Anh var thẳng về “hợp đồng kỳ nghỉ”

Cả Hằng Túi và Hà Anh đều là những nhân vật nổi tiếng trên MXH nên sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trước những tranh luận liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ đang được quan tâm thời gian gần đây, màn đối đáp công khai giữa hot mom Hằng Túi và siêu mẫu Hà Anh về chủ đề này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hằng Túi và Hà Anh

Theo đó, vào ngày 10/6, Hằng Túi đăng một status kèm clip ghi lại kỳ nghỉ của gia đình ở Nha Trang. Cô cho biết đây là chuyến đi nằm trong gói hợp đồng kỳ nghỉ mà mẹ mình đã mua từ 8 năm trước.

“Hợp đồng kỳ nghỉ 500 củ 8 năm trước của bà Hà, trước mắt được 2 villa 3 phòng ngủ ở A. Nha Trang như thế này. Kinh tế khó khăn, đi ké cũng tiêu bớt cho bà được hơn trăm củ. Đỡ tiếc”.

Bài đăng của Hằng Túi về kỳ nghỉ của gia đình

Phía dưới bài đăng, nhiều người cho rằng nội dung này không phù hợp với bối cảnh hiện tại khi chủ đề hợp đồng kỳ nghỉ đang khá nhạy cảm. Một tài khoản bày tỏ: “Chị chỉ cần đăng clip đi chơi cho gia đình vui vẻ là oke chị ạ. Đừng nhắc đến hợp đồng kỳ nghỉ tầm này đang rất nhạy cảm, chị tự tạo thêm thị phi ý chị”.

Sáng ngày 11/6, siêu mẫu Hà Anh bình luận phía dưới bài đăng của Hằng Túi: “Bao nhiêu người kêu cảnh lầm than, không cảm thương thì cũng không sao lên khoe villa kỳ nghỉ trăm củ tranh thủ gắn link bán hàng… ”. Sau đó, Hà Anh dùng những từ ngữ gay gắt để chỉ trích Hằng Túi, nhắc đến những lùm xùm.

Trước bình luận gay gắt này, Hằng Túi phản hồi trực tiếp: “Này chị, ở đây có nhiều người cũng tới ở và họ thấy trải nghiệm ok chứ không phải mình tôi. Mẹ tôi cũng mua gói 500 triệu từ năm 2018, gia đình đi hàng năm, tôi không ăn tiền của A. để review mà thấy sao nói vậy? Chị bị sao thế?”.

Màn bình luận gay gắt của Hà Anh và Hằng Túi

Sau đó không lâu cư dân mạng phát hiện Hằng Túi sửa lại bài đăng. Cô cho biết mình chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân, không cổ xúy việc mua hợp đồng kỳ nghỉ. Cùng thời điểm, bình luận của Hà Anh cũng không còn xuất hiện dưới bài viết của Hằng Túi.

“Mình viết bài này không cổ xúy mọi người mua hợp đồng kỳ nghỉ đâu nhé, mà những ai đã lỡ mua rồi thì thôi đi cho hết, ông bà đỡ tiếc tiền đã đóng, A. còn có khu này để đi bớt cho hết tiền chứ những hợp đồng kỳ nghỉ khác còn không có nơi để đi. Mọi người vào Facebook chị Ha Anh Vu để biết rõ hơn về nguyên lý của các hợp đồng kỳ nghỉ” - là nội dung Hằng Túi đã bổ sung.

Lịch sử chỉnh sửa status của Hằng Túi

Ngoài ra, khi có người thắc mắc vì sao không còn thấy bình luận của Hà Anh, Hằng Túi cũng giải thích về cuộc trao đổi giữa hai bên: “Chị Hà Anh và chị đã nói rõ với nhau vì chị up cả bài trước về hợp đồng kỳ nghỉ chứ không phải mỗi clip này và chị ấy xóa comment, chị edit lại bài viết để tránh hiểu lầm.

Còn không phải ai cũng quan tâm và biết đến các công ty hợp đồng kỳ nghỉ vì nó quá nhiều và loạn thông tin, trải nghiệm gia đình chị là ở A. và không nói sai, không nhận tiền của bên nào để PR hay review nhé! Còn người ta chụp màn hình 1 trong các bài đăng muốn tạo thị phi thì chịu!” .

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang để lại nhiều ý kiến quan tâm đến sự việc này.

Trước đó, siêu mẫu Hà Anh cho biết mẹ mình đã mất khoảng 700 triệu đồng sau khi tham gia một chương trình giới thiệu "hợp đồng kỳ nghỉ".

Ban đầu, bà được mời tham dự hội thảo với nhiều ưu đãi hấp dẫn và ký hợp đồng trị giá khoảng 250 triệu đồng. Sau đó, bà tiếp tục được thuyết phục đóng thêm tiền, thậm chí vay ngân hàng để hoàn tất các thủ tục được giới thiệu là nhằm chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng. Tổng số tiền đã chi lên tới khoảng 700 triệu đồng.

Theo chia sẻ của Hà Anh, gia đình nhiều lần yêu cầu hoàn tiền nhưng không thành công. Sau khi vụ việc được công khai trên mạng xã hội, phía công ty được cho là đề nghị hoàn tiền với điều kiện gia đình gỡ bài đăng và cam kết không tiếp tục lên tiếng.

Mới đây, mẹ Hà Anh đã nộp đơn tố cáo đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Hà Anh cũng lên tiếng cảnh báo về những rủi ro từ mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ”, đặc biệt với người lớn tuổi.