Sau loạt phản ánh về “bẫy hợp đồng kỳ nghỉ”, RAVI nói gì?

RAVI khẳng định không liên kết, hợp tác hay ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện hoạt động mua bán, môi giới hoặc chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng của công ty.

Trong thời gian gần đây, chủ đề “hợp đồng kỳ nghỉ” tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn sau khi VTV Đặc biệt phát sóng hai tập phim tài liệu “Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ”. Chương trình phản ánh nhiều trường hợp người cao tuổi rơi vào vòng xoáy tài chính sau khi ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hoặc tiếp tục đóng tiền cho các bên tự xưng có thể hỗ trợ chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng.

Ảnh: VTV

Theo nội dung được phản ánh, một số nạn nhân đã bỏ ra từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng để mua các hợp đồng kỳ nghỉ, sau đó tiếp tục bị dẫn dụ đóng thêm các khoản phí với lý do hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế, kích hoạt giao dịch hoặc “giải ngân”. Có người phải cầm cố sổ đỏ, sổ hưu, bán vàng, bán kỷ vật của người thân nhưng vẫn không lấy lại được tiền.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch RAVI đã phát thông báo chính thức gửi khách hàng và đối tác.

Theo thông báo, RAVI cho biết một số thông tin liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ thời gian qua đã gây băn khoăn cho khách hàng. Doanh nghiệp khẳng định các hình ảnh, video tư vấn được phản ánh trên truyền thông gần đây không phải hoạt động diễn ra tại RAVI và không liên quan đến nội dung tư vấn sản phẩm du lịch của RAVI .

RAVI cũng nhấn mạnh doanh nghiệp không có bất kỳ liên kết, hợp tác hay ủy quyền nào với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động mua bán, môi giới hoặc chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng của RAVI .

Đáng chú ý, công ty khẳng định không có chủ trương tổ chức các chương trình mời khách hàng nhằm mục đích mua bán hoặc chuyển nhượng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ , dù là của RAVI hay bất kỳ bên nào khác. RAVI cũng cho biết không cung cấp thông tin khách hàng và không ủy quyền cho bất kỳ đơn vị thứ ba nào thực hiện các hoạt động trên dưới danh nghĩa RAVI.

Về hoạt động hiện tại, RAVI cho biết đã vận hành khu nghỉ dưỡng villa tại Ba Vì, áp dụng miễn hoàn toàn phí đặt nghỉ, không giới hạn số lần nghỉ, số người và số phòng đặt cho khách hàng chủ sở hữu. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng gốc tại Phú Thọ, tức khu vực Hòa Bình cũ.

Ngoài ra, RAVI cho biết danh sách điểm đến nghỉ dưỡng thẻ Green Card hiện gồm hơn 20 điểm đến 4-5 sao tại Việt Nam. Khách hàng đã kích hoạt thẻ có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty để đặt quyền nghỉ theo hướng dẫn chính thức.

Doanh nghiệp cũng cho biết hiện có 2 văn phòng chính thức, gồm văn phòng tại Hà Nội ở tòa Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, và văn phòng tại TP.HCM ở Terra Royal, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Với các phản ánh, khiếu nại về chất lượng dịch vụ hoặc thắc mắc liên quan đến hợp đồng, khách hàng được khuyến nghị liên hệ trực tiếp qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức do RAVI công bố.

RAVI khuyến cáo khách hàng khi nhận được các cuộc gọi, lời mời hoặc đề nghị liên quan đến mua bán, chuyển nhượng hợp đồng cần xác minh trực tiếp với doanh nghiệp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Như vậy, giữa lúc các phản ánh về “bẫy hợp đồng kỳ nghỉ” tiếp tục gây chú ý, thông báo của RAVI tập trung vào ba nội dung chính: phủ nhận liên quan đến các hoạt động môi giới, chuyển nhượng bên ngoài; khuyến cáo khách hàng không giao dịch qua bên thứ ba chưa được xác minh; đồng thời cập nhật tình hình vận hành các điểm nghỉ dưỡng của doanh nghiệp.