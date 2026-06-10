Bắt giữ chủ quán Tạ Đình Tuấn SN 1978

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 5 đối tượng liên quan đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó với quy mô lớn, xác định nhóm này đã bắt trộm khoảng 124 con chó từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt giữ.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Phan Huy Khang (SN 1971), Trương Minh Đạt (SN 1968) cùng thường trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Mai Xuân Lâm (SN 1970) thường trú tại huyện Đức Trọng (cũ), tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986) thường trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời khởi tố bị can đối với Tạ Đình Tuấn (SN 1978) thường trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

5 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên lợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của người dân để thực hiện các vụ trộm cắp chó, mèo với tính chất chuyên nghiệp, gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tiến hành điều tra, xác minh. Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, tối ngày 19/5/2026, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt quả tang các đối tượng khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và đang trên đường đưa tang vật đi tiêu thụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phan Huy Khang, Mai Xuân Lâm, Trương Minh Đạt và Nguyễn Văn Mạnh đều là những đối tượng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, các đối tượng đã bàn bạc, chế tạo dụng cụ kích điện để đi săn bắt, trộm cắp chó của người dân dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũ.

Hình ảnh đối tượng cùng tang vật

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, các đối tượng đem số chó bắt được đến bán cho Tạ Đình Tuấn, chủ một quán thịt cầy trên địa bàn, để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ tháng 1/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp chó, chiếm đoạt khoảng 124 con với tổng khối lượng hơn 2.054 kg. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đề nghị những cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Lạt (cũ) trong thời gian qua bị mất chó, mèo có đặc điểm, thời gian mất phù hợp với nội dung vụ án nêu trên khẩn trương liên hệ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt để cung cấp thông tin, nhận dạng tài sản và được hướng dẫn các thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, quản lý vật nuôi chặt chẽ, đặc biệt vào ban đêm; chủ động lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực nhà ở. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn dân cư hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.