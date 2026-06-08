Bắt giữ người bán rùa Nguyễn Thanh Tùng SN 1990

Nguyễn Thanh Tùng bán 2 cá thể rùa thuộc danh mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội mới đây cho biết đã bắt giữ 01 đối tượng bán rùa quý hiếm.

Cụ thể, hồi 14 giờ 30 phút ngày 02/6/2026, trong quá trình tuần tra tại Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Tổ công tác Công an phường Xuân Phương phát hiện đối tượng cùng hộp carton có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Hà Nội

Qua kiểm tra bên trong hộp có 02 cá thể rùa còn sống. Kết quả giám định đây là các cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc - loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời thuộc nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt và thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN.

Tiến hành xác minh, Công an phường Xuân Phương đã làm rõ đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990; trú tại: phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) có hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật, nguy cấp, quý hiếm.

Hiện Công an phường Xuân Phương đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.