Đối tượng Lương Văn Hiếu bị Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt giữ vào ngày 21/5/2026.

Công an TP Hà Nội tối 7/6/2026 cho biết, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, trước đó, ngày 21/05, Công an phường Cửa Nam đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lương Văn Hiếu (SN 2003; trú tại: xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) đang mang ma túy đi bán cho khách. Tang vật thu giữ 1,23 gam Methamphetamine.

Đấu tranh khai thác, cơ quan Công an làm rõ đối tượng L.V.T (SN 2009, trú tỉnh Thanh Hóa) cùng Hiếu nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường thu giữ 0,53 gam Methamphetamine, 01 bộ tẩu hút tự chế để sử dụng ma túy.

Đối tượng Lương Văn Hiếu và Trần Bình Minh - Ảnh: Công an Hà Nội

Mở rộng điều tra, Công an phường Cửa Nam tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Bình Minh (SN 1991, trú TP Hà Nội) là người cung cấp ma túy cho Hiếu. Tang vật thu giữ 03 túi nilon 4,503 gam Methamphetamine; 02 túi nilon chứa 279 viên nén là Methamphetamine có tổng khối lượng 27,28 gam.

Hiện Công an phường Cửa Nam đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.