32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng

Đầu tháng 6, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt phổ biến 34-37 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ ngày sang đêm khiến việc nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhiều người phải thức trắng đêm để chăm sóc thân nhân hoặc chờ đợi bên ngoài khu cấp cứu.