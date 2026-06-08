Theo người phụ nữ này, gia đình chị đã chuyển về khu vực ven sông sinh sống hơn 30 năm trước. Thời điểm đó, nơi đây chủ yếu là bãi bồi được sử dụng để trồng rau màu, sau đó gia đình dựng nhà và ổn định cuộc sống. Trước thông tin về dự án, chị cho biết sẵn sàng chấp hành chủ trương của thành phố, đồng thời mong muốn được xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp để sớm ổn định nơi ở mới.