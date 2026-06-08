Từ những bãi bồi, làng nghề đến các khu dân cư ngoài đê, hơn 11.000 ha đất ven sông Hồng đang đứng trước một cuộc tái thiết quy mô lớn chưa từng có.
Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án có quy mô nghiên cứu hơn 11.400 ha (gấp hơn 22 lần diện tích hồ Tây), kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Dự kiến siêu dự án sẽ ảnh hưởng tới khoảng 250.000 người dân dọc hai bờ sông, con số này tương đương với dân số cả quận Ba Đình trước sáp nhập.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 737.000 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần tổng mức đầu tư đường vành đai 4, gấp hơn 2 lần sân bay Long Thành. Lộ trình thực hiện được chia thành hai giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2038. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 tập trung đầu tư các hạng mục hạ tầng trọng điểm gồm trục đại lộ cảnh quan, hệ thống kè sông và các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
Đoạn qua khu vực cầu Long Biên, nhà cửa được xây dựng san sát dọc bờ hữu sông Hồng. Dù nằm ngoài tuyến đê hiện hữu, khu vực này có mật độ dân cư khá cao với nhiều ngõ xóm, công trình dân sinh và hoạt động kinh doanh không khác nhiều so với các khu dân cư phía trong đê.
Nhiều năm qua, cuộc sống của người dân tại các khu vực ven sông chủ yếu gắn với những khu nhà ở tự phát, các dãy trọ giá rẻ và hoạt động sản xuất nhỏ lẻ. Không ít hộ dân đã sinh sống tại đây trong thời gian dài.
Trước thông tin về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực dưới chân cầu Long Biên cho biết họ có thể sẽ phải tìm nơi ở mới nếu dự án được triển khai. Phần lớn người dân tại đây đang thuê trọ trong những căn phòng diện tích nhỏ, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.
Tại khu vực ngoài đê thuộc phố Tứ Liên, một số hộ dân đang tiến hành tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đồ đạc và tài sản để bàn giao mặt bằng theo kế hoạch. Nhiều công trình đã được tháo dỡ một phần, trong khi các hộ khác đang khẩn trương thu dọn vật dụng sinh hoạt trước thời điểm bàn giao.
Các hộ dân sinh sống tại khu vực này cho biết, họ sẵn sàng di dời khi thành phố triển khai dự án và có yêu cầu bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, người dân mong muốn được bố trí nơi tái định cư phù hợp để sớm ổn định cuộc sống.
Theo người phụ nữ này, gia đình chị đã chuyển về khu vực ven sông sinh sống hơn 30 năm trước. Thời điểm đó, nơi đây chủ yếu là bãi bồi được sử dụng để trồng rau màu, sau đó gia đình dựng nhà và ổn định cuộc sống. Trước thông tin về dự án, chị cho biết sẵn sàng chấp hành chủ trương của thành phố, đồng thời mong muốn được xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp để sớm ổn định nơi ở mới.
Bên cạnh đó, nhiều hộ cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm công bố cụ thể những khu vực được giữ lại, khu vực thuộc diện giải tỏa nhằm giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất và chủ động chuẩn bị cho các phương án trong thời gian tới.
Trong khi đó, Hà Nội đang chuẩn bị triển khai Công viên công cộng Phú Thượng tại chân cầu Thăng Long. Với quy mô gần 20 ha và vốn đầu tư khoảng 1.720 tỷ đồng. Mức đầu tư này lớn gấp 7 lần công viên Thiên Văn Học (Hà Đông cũ) và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026.
Nhiều năm qua, các bãi bồi và không gian ven sông Hồng chủ yếu được khai thác theo quy mô nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng. Việc phê duyệt Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là bước ngoặt mới, hướng tới phát triển sông Hồng thành trục cảnh quan, sinh thái và đô thị quan trọng của Hà Nội.
Hiện nay, bãi bồi ven sông Hồng đoạn qua xã Mê Linh vẫn được người dân khai thác để trồng hoa màu. Trong tương lai, khu vực này được quy hoạch thành Cụm công viên bãi sông Tráng Việt quy mô hơn 1.100 ha tại xã Mê Linh và xã Thiên Lộc. Với diện tích này, cụm công viên sẽ rộng gấp 3,5 lần công viên Yên Sở - công viên lớn nhất thủ đô hiện nay.
Khu vực làng đào Nhật Tân và vùng trồng quất Tứ Liên nằm dọc bờ hữu sông Hồng hiện vẫn duy trì hoạt động sản xuất truyền thống. Theo định hướng quy hoạch, các vùng trồng đào, quất đặc trưng này sẽ được bảo tồn, đồng thời đầu tư hạ tầng đồng bộ nhằm phát huy giá trị văn hóa làng nghề, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm và các hoạt động kinh tế sáng tạo ven sông.
Theo phương án được phê duyệt, dự án có quy mô sử dụng đất dự kiến hơn 11.400 ha, gồm trục đại lộ cảnh quan, công viên vui chơi giải trí, các khu phát triển đô thị, đất mặt nước và hạ tầng kỹ thuật. Dự án được chia thành 5 nhóm với 18 dự án thành phần.
Theo đề xuất của liên danh các nhà đầu tư, Thành phố sẽ hoàn tất phê duyệt phương án vị trí, hướng tuyến theo quy hoạch chi tiết 1/500 trước ngày 15/6. Sau đó, các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng sẽ được đẩy nhanh, với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất công, đất nông nghiệp và bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 9.