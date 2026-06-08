Khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp, trẻ nhất SN 2001

Trong tuần qua, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một loạt lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp, trong đó nhiều vụ liên quan đến Sản xuất, buôn bán hàng giả, giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt Giám đốc và 17 nhân viên công ty đẩy website cờ bạc lên top tìm kiếm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên theo quy định tại khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.



Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng khác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.



Công ty này do Phạm Ngọc Mạnh làm Giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet.﻿

Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995).

Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.﻿

Theo cơ quan Công an, để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt "backlink", bài viết và nội dung quảng bá trên internet.



Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như Marketing, Chăm sóc khách hàng, SEO, IT và Backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.



Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Đồng thời, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.



Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.﻿

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

﻿Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định hàng trăm nạn nhân đã góp vốn đầu tư cho công ty này với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.﻿

Bà Mai Hà Trang bị điều tra liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo thông tin ban đầu, năm 2022, bà Mai Hà Trang chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, cũng như đầu tư, kinh doanh từ mô hình này với lãi suất lên tới 8%/tháng.



Sau thời gian hoạt động, mặc dù công ty đã có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.﻿

Đến đầu năm 2023, công ty này dừng trả lợi nhuận, tiền vốn ban đầu của nhà đầu tư và xóa các thông tin liên quan cũng như website. Hiện nhà đầu tư không liên lạc được với người đại diện công ty.﻿

﻿Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ Công ty Inox Nguyễn Vũ Anh Tuấn 50 tuổi

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) về 2 hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”; Trương Nam Nguyên (37 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi “Buôn bán hàng giả”.



Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột; còn Trương Nam Nguyên - nguyên Giám đốc kinh doanh của Công ty.﻿

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.



Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.



Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến gây thiệt hại tiền thuế cho Ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.﻿

﻿Khởi tố giám đốc công ty sản xuất nem chua rán giả Nguyễn Sĩ Phương SN 1975

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương (sinh năm 1975), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly có địa chỉ tại 26B, đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.



Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1.000 kg hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như: hành phi, bò khô, ruốc…﻿

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại cơ sở một số mặt hàng, trên bao bì có ghi "Nem chua rán Hà Nội" do Công ty TNHH sản xuất và thương mai thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại xã Bát Tràng - TP Hà Nội sản xuất.



Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH sản xuất và thương mai thực phẩm sạch An Việt không sản xuất sản phẩm "Nem chua rán Hà Nội", nhưng vì hám lợi nên Nguyễn Sĩ Phương đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên "Nem chua rán Hà Nội" sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác như: thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và thời gian sử dụng, thông tin cảnh báo, giá trị dinh dưỡng kèm theo dòng chữ nhà phân phối Phương Tùng Ly Thanh Hóa, sau đó đóng gói, nhập ngày sản xuất, hạn sử dụng để bán ra thị trường.﻿

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10/2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường cho người tiêu dùng.

Bắt tạm giam chủ xưởng Vũ Thị Thu Thủy SN 1999 và nhiều nhân viên

Bộ Công an thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 05 bị can về tội "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".

Trước đó, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, qua đó phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam quy mô lớn do Đặng Phước Đạt (SN 1996) và vợ là Vũ Thị Thu Thủy (SN 1999) cùng ngụ tại xã Phú Hòa Đông, TP. HCM cầm đầu.﻿

Cuối tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông triển khai nhiều Tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt - Thủy, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci (trị giá hơn 2 tỷ đồng) và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.﻿

Quá trình điều tra xác định, đường dây sản xuất dép giả này do vợ chồng Đạt – Thủy cầm đầu, tổ chức sản xuất tại xã Phú Hòa Đông từ tháng 6/2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Các đối tượng đã đưa ra thị thường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.﻿

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm 2 vợ chồng Đặng Phước Đạt - Vũ Thị Thu Thủy và 3 nhân viên Vũ Thành Trung (SN 2001), Trần Thị Gấm (SN 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (SN 2000) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại Khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.﻿

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất bánh đúc Phạm Thị Thu SN 1975

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển, sinh năm 1994, trú tại thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ và Phạm Thị Thu, sinh năm 1975, trú tại xóm Cầu, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định của Bộ luật hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh đúc do vợ chồng Dương Mạnh Hiển làm chủ.﻿

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467 kg bánh đúc có chứa hàn the (tên khoa học là borax, natri tetraborat) – chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.



Kết quả điều tra xác định: Trong quá trình sản xuất bánh đúc, Dương Mạnh Hiển đã thống nhất với Phạm Thị Thu sử dụng cho hàn the để nấu bánh đúc nhắm giúp cho bánh được bóng đẹp, tăng độ dai, giòn, giảm thời gian nấu và kéo dài thời gian bảo quản của bánh đúc để bán cho người tiêu dùng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng trị giá 467 kg bánh đúc là hơn 11 triệu đồng.﻿

﻿Khởi tố chủ shop giày dép Mai Xuân Chiến SN 2001

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) ngày 2/6 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Chiến (sinh năm 2001, trú tại xóm 4, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình) về tội xâm phạm sở hữu quyền công nghiệp.

Theo cơ quan CSĐT, vụ án kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giày thể thao “Bull Sneaker”, có địa chỉ tại Tổ dân phố Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ hàng hóa là giày, dép có trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.﻿

Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Phước Hậu SN 1993

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Hậu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung.﻿

﻿Từ ngày 4/10/2025 đến ngày 6/11/2025, sau khi liên hệ đặt mua thuốc bảo vệ thực vật và được Công ty Việt Trung đồng ý cung cấp hàng hóa, Hậu đã nhận nhiều lô hàng với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.



Sau khi nhận hàng, Hậu bán lại cho nhiều tổ chức, cá nhân với mức giá thấp hơn từ 10% đến 15% so với giá mua. Tổng giá trị số thuốc bảo vệ thực vật đã bán được hơn 3,5 tỷ đồng, trong khi số hàng còn lại được trả về cho Công ty Việt Trung.



Tuy nhiên, thay vì thanh toán cho đối tác, Hậu bị xác định đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.



Để che giấu hành vi phạm tội, Hậu không lập sổ sách theo dõi việc nhận hàng từ Công ty Việt Trung, không xuất hóa đơn, không ghi chép quá trình bán hàng cho các tổ chức, cá nhân và tiêu hủy các biên nhận, giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán.