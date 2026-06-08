Bắt nữ kế toán công ty sửa ô tô Tăng Trần Kim Phượng trong một tiệm spa

Với bản chất lười lao động, thích tiêu xài hoang phí, Phượng đã lừa đảo hàng tỷ đồng của người khác.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tăng Trần Kim Phượng (SN 1970, thường trú phường Tân An, TP Cần Thơ) tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Theo hồ sơ vụ án, trước đây đối tượng Tăng Trần Kim Phượng làm kế toán cho một công ty sửa ô tô trên địa bàn xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ) nhưng bản tính lười lao động, thích ăn chơi đua đòi, tiêu xài hoang phí.

Để có tiền phục vụ nhu cầu cao trong cuộc sống, Phượng đã vay nợ của nhiều người, khi không còn vay tiền được nữa thì nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Vào cuối năm 2019, bằng hình thức ký hợp đồng thuê tài sản, Phượng đã thuê 2 xe ô tô của ông N.T.H. rồi mang đi cầm cố để lấy tiền. Sau đó, Phượng làm giả hợp đồng mua bán để bán xe lại cho người khác và chiếm đoạt thêm số tiền 320 triệu đồng.

Ngoài ra, Phượng còn lừa đảo bằng hình thức bán cùng một căn nhà cho 2 người để chiếm đoạt số tiền 1,3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Phượng bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2020 đến nay.

Ngày 12/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Tăng Trần Kim Phượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua xác minh được biết, đối tượng Phượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, đã lẩn trốn qua nhiều địa bàn các tỉnh, thành như: Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Cảnh sát tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tăng Trần Kim Phượng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Clip: Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ).





Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt giữ đối tượng Tăng Trần Kim Phượng khi đang lẩn trốn tại một tiệm spa địa chỉ Takhmau, Kandal, Campuchia. Sau đó, các lực lượng chức năng đã bàn giao Phượng cho Phòng Cảnh sát hình sự

Công an TP Cần Thơ tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.