Khoảnh khắc tàu hỏa va chạm ô tô tải tại Hà Nội, nhiều xe máy bị vùi lấp

Tàu SE19 va chạm xe tải tại đường ngang ở Hà Nội, khiến đầu máy hư hỏng, giao thông bị gián đoạn.

Khoảng 20h ngày 7/6, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Thường Tín (Hà Nội), đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu khách SE19 và một xe ô tô tải khi phương tiện này băng qua đường ngang dân sinh. Vụ việc khiến đầu máy tàu hư hỏng, hệ thống tín hiệu đường sắt bị ảnh hưởng và nhiều phương tiện xung quanh chịu thiệt hại.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra tại khu gian Văn Điển - Thường Tín, khu vực Km14+700. Thời điểm trên, tàu SE19 chạy theo hướng Hà Nội - TP.HCM do anh Nguyễn X.H. (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển đang lưu thông trên tuyến thì va chạm với xe tải biển kiểm soát 30B-542.XX do anh Ngô M.C. (SN 1993, trú tại phường Bảo Lộc 2, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy xe tải đã đi qua đường ngang trong lúc hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, phương tiện này được xác định đã vượt qua khu vực giao cắt khi đèn tín hiệu cảnh báo đang bật và rào chắn đang hạ xuống, dẫn đến va chạm với đoàn tàu SE19.

Vụ va chạm được camera an ninh ghi lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu máy tàu SE19 hư hỏng nghiêm trọng, không thể tiếp tục vận hành ngay sau đó. Một cột đèn tín hiệu đường sắt cũng bị hư hỏng. Xe tải bị biến dạng, hư hỏng phần sườn bên phải. Theo ghi nhận tại hiện trường, xe tải chở cát bị xoay ngang, lượng cát trên thùng đổ xuống đường và vùi lấp nhiều xe máy đang dựng bên đường. Một số thiết bị phục vụ vận hành đường sắt tại khu vực giao cắt cũng bị hư hại.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đoàn tàu mới có thể tiếp tục hành trình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Cục CSGT cũng đề nghị Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của người điều khiển xe tải; trường hợp đủ căn cứ theo quy định sẽ khởi tố vụ án để xử lý nghiêm, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua đường sắt khi đèn đỏ, chuông cảnh báo hoặc cần chắn đang hoạt động; chấp hành nghiêm tín hiệu tại các điểm giao cắt để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.