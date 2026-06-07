Vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: 3 người nguy kịch

Trong vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ở đoạn xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng) có 19 người bị thương. Trong số này, có 16 trường hợp bị thương nhẹ và 3 trường hợp nguy kịch.

Liên quan đến vụ “Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 19 người bị thương” như đã thông tin, chiều 7/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang điều trị cho 19 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào rạng sáng cùng ngày. Trong số này, có 16 trường hợp bị thương nhẹ và 3 trường hợp nguy kịch.

Các nạn nhân được điều trị tại bệnh viện

Hiện tại, sức khỏe của 2 trong số 3 bệnh nhân nguy kịch đã có chuyển biến tích cực. Trường hợp còn lại vẫn trong tình trạng rất nặng, tiên lượng xấu do đa chấn thương phức tạp ở cột sống và xương chậu. Bệnh nhân hôn mê, mất cảm giác chi và đang được các bác sĩ nỗ lực duy trì các dấu hiệu sinh tồn.

Như đã thông tin, sáng cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển số 50F-040.49, do tài xế Nguyễn Hải Trung (SN 1977, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đi hướng chạy trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP.HCM.

Khi đến km30 (đoạn qua xã Tân Lập), xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo mang biển số 36R-030.36 do tài xế Lương Xuân Huân (SN 1980), chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn đã làm đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. 19 người bị thương trên xe được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Nhận tin, CSGT cùng Công an và đơn vị quản lý tuyến đã đến xử lý hiện trường và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu là do xe khách không giữ khoảng cách an toàn.