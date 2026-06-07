Tất cả người dân đang dùng xăng E10 chú ý thông báo mới nhất

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa chính thức thông báo nóng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa chính thức thông báo thiết lập và đưa vào vận hành hòm thư điện tử tại địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn . Đây là kênh chuyên trách nhằm tiếp nhận toàn bộ các thông tin, tài liệu và ý kiến phản ánh từ phía người tiêu dùng liên quan đến mặt hàng xăng E10.

Ngay sau khi tiếp nhận dữ liệu từ người dân, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ nhanh chóng kích hoạt các quy trình nghiệp vụ cần thiết, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan nhằm xác minh vụ việc, bảo đảm tối đa quyền cùng lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng.

Các danh mục thông tin cần cung cấp khi gửi phản ánh

Theo bộ hướng dẫn vừa được công bố, để quy trình tiếp nhận và xử lý đạt hiệu quả cao, người dân khi gửi thư phản ánh cần chủ động cung cấp đầy đủ các nội dung cơ bản sau đây:

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên chủ động gửi đính kèm các chứng từ, tài liệu chứng minh liên quan (nếu có) trong email phản ánh. Những tài liệu bổ trợ này sẽ là cơ sở quan trọng giúp các đơn vị chức năng nhanh chóng tiến hành đối chiếu, xác minh và đưa ra phương án xử lý chính xác theo quy định.

Xăng E10 chính thức triển khai trên toàn quốc từ 1/6

Từ 0h ngày 1/6/2026, xăng E10 chính thức được sử dụng trên toàn quốc thay thế cho xăng khoáng RON95.

Theo Bộ Công Thương, thực tế, toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5RON92, nên về cơ bản, có thể tiếp nhận và phân phối E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật. Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển đang dùng cho xăng khoáng RON95 hiện nay phải thực hiện làm sạch xăng khoáng đang có, cải tạo nâng cấp để phù hợp với xăng E10RON95, do đó, phát sinh chi phí và có thể gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh.

Hệ thống phân phối tới người dùng xăng của các doanh nghiệp lớn về cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong xử lý các vấn đề nêu trên như hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PVOil hiện đang chiếm khoảng 70 - 75% thị phần bán lẻ xăng dầu.

PVOil đã thử nghiệm phân phối E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8/2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15/5/2026; Petrolimex thử nghiệm bán E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn TPHCM, Vũng Tàu và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ ngày 20/5/2026. Có thể nói, các doanh nghiệp lớn đã vào cuộc và các đơn vị còn lại cũng đang chuẩn bị các phương án để tham gia lộ trình.

Thực tế phân phối xăng E10 từ tháng 8/2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5/2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex như nêu trên, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 cho biết chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn của Chính phủ. Trong bối cảnh về định hướng phát triển nền kinh tế xanh, carbon thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.