Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ chiều nay, E10 cũng hạ hơn 1.300 đồng/lít

Từ 15h chiều nay 4/6, giá các loại xăng dầu giảm đồng loạt theo sự điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Chiều 4/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, không cao hơn 21.784 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, không cao hơn 26.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết như sau: xăng E10 RON95-V: 23.230 đồng/lít (vùng 1) và 23.690 (vùng 2); xăng E10 RON95-III là 22.330 đồng/lít (vùng 1) và 22.770 đồng/lít (vùng 2).

Như vậy, giá xăng E10 RON95-V và xăng E10 RON95-III cùng giảm 1.330 đồng/lit.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm. (Ảnh: Công Hiếu)

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau trong khi đang đàm phán; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng. Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 28/5/2026 và kỳ điều hành ngày 4/6/2026 là: 116,768 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 9,450 USD/thùng); 141,890 USD/thùng dầu diesel (giảm 4,808 USD/thùng); 640,023 USD/tấn dầu mazut (giảm 15,185 USD/tấn).

Giá bán xăng của các nước lân cận Việt Nam ngày 4/6/2026 như sau: Thái Lan: 34.664 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.731 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 37.121 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.667 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.784 VNĐ/lít.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 4/6/2026). (Nguồn: Bộ Công Thương)

Trong khi đó, giá bán dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 4/6/2026 như sau: Thái Lan: 33.223 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.731 VNĐ/lít; Lào: 34.005 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.573 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 26.866 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.