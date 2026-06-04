Doanh nghiệp đa cấp lớn top đầu tại Việt Nam bị phạt 410 triệu đồng

Xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2008, Amway đã trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất trong những doanh nghiệp đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Theo đó, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam với số tiền 410 triệu đồng về các hành vi vi phạm:

Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Quy định điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Cung cấp không chính xác hoặc cung cấp không đầy đủ cho người tiêu dùng các thông tin theo quy định khi thực hiện giao dịch từ xa theo quy định.

﻿Amway Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, là thành viên của tập đoàn bán hàng đa cấp Amway.

Xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2008, Amway đã trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất trong những doanh nghiệp đa cấp.

Amway Việt Nam hiện đang phân phối nhiều mặt hàng gồm các dòng mỹ phẩm Artistry, dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite, dòng sản phẩm chăm sóc nhà cửa Amway Home, dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân G&H, Glister, máy lọc không khí Atmosphere và dòng sản phẩm gia dụng Amway Queen.﻿