Tiền giả 200 nghìn đồng xuất hiện trở lại, tất cả người dân cần đặc biệt cảnh giác

Nhằm bảo vệ tài sản, cơ quan công an đề nghị người dân, các hộ kinh doanh nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lưu hành tiền giả của các đối tượng lừa đảo.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, trên thị trường đang xuất hiện loại tiền giả polymer mệnh giá 200.000 đồng với thủ đoạn lưu hành ngày càng tinh vi.

Ảnh: Công an Ninh Bình.

Tuy làm giả tinh vi nhưng loại tiền này có mức độ giống tiền thật không cao, người dân hoàn toàn có thể nhận biết qua quan sát và cảm nhận trực tiếp:

Chất liệu và cảm nhận: Được in trên giấy thường, phủ một lớp nilon mỏng lên toàn bộ hai mặt. Khi vò dễ bị nhăn, chất liệu kém. Vuốt nhẹ tờ tiền sẽ thấy trơn lì, không có cảm giác nhám, ráp như tiền thật.

Kích thước: Thường nhỏ hơn tờ tiền thật.

Vần seri cảnh báo: Thường mang các vần seri BR, OT, NS.

Hình ảnh và màu sắc: Hoa văn không sắc nét, màu sắc nhợt nhạt, dễ bị bong tróc. Mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là những dải mực nhòe.

Chi tiết bảo an: Hình định vị không chồng khớp, không tạo thành các khoảng trắng đều nhau. Mực đổi màu được in cùng với hình ảnh, hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu khi chao nghiêng.

Khi soi dưới đèn cực tím (UV): Nền giấy phát quang, trong khi số seri dọc và ngang lại không phát quang (ngược lại hoàn toàn với tiền thật).

Để phòng ngừa kẻ gian, người dân cần tạo thói quen kiểm tra kỹ các tờ tiền mệnh giá lớn (đặc biệt là 200.000 đồng và 500.000 đồng) khi giao dịch, nhất là với khách lạ có biểu hiện vội vã, bất thường.

Các hộ kinh doanh, cửa hàng tạp hóa, cây xăng nên trang bị camera chất lượng tốt, hướng thẳng vào khu vực giao dịch để ghi rõ khuôn mặt đối tượng, quá trình trả tiền và biển số xe, phục vụ công tác truy xét khi cần thiết.

Mọi hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả đều là tội phạm nghiêm trọng. Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, bà con cần hết sức bình tĩnh, tìm cách giữ chân đối tượng (nếu an toàn) hoặc ghi nhớ đặc điểm nhận dạng và trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.