Bức xúc cảnh người đàn ông cầm vòi xịt nước vào thợ tháo dỡ công trình đang ngồi trên mái nhà ở Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục xịt nước, một phụ nữ dội cả thau nước vào thợ đang tháo dỡ công trình trên cao ở Hà Nội khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đứng trên tầng cao liên tục xịt nước vào thợ đang tháo dỡ công trình sát vách tại Hà Nội khiến nhiều người bức xúc. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra tại xã Tây Phương, TP Hà Nội.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi một người thợ đang ngồi trên mái nhà thực hiện công việc tháo dỡ thì một người đàn ông đứng từ phần ban công tầng 2 của ngôi nhà bên cạnh liên tục cầm vòi xịt nước phun về phía này.

Tuy nhiên, người thợ vẫn cố gắng bám trụ lại và xoay người né tránh để nước không phun trực tiếp lên mặt và tiếp tục thực hiện công việc phá dỡ. Trong khi đó, một người phụ nữ khác đã bê cả thau nước dội thêm về phía người thợ xây.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động liên tục xịt nước, dội nước vào người thợ đang làm việc trên cao.

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Theo ý kiến của nhiều cư dân mạng, việc làm này không chỉ gây cản trở công việc mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động nghiêm trọng. Chỉ cần một phút mất tập trung hoặc trượt chân do bị nước phun vào người, người thợ có thể gặp tai nạn nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Không ít ý kiến cho rằng nếu có tranh chấp hay mâu thuẫn liên quan đến việc thi công, các bên nên làm việc với cơ quan chức năng thay vì có những hành động thiếu kiểm soát, có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV ĐS&PL, chỉ huy Công an xã Tây Phương xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ.