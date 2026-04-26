Bức xúc clip người đàn ông đá vào mặt nữ quản lý quán nhậu: Hé lộ nguồn cơn, nạn nhân lên tiếng

Sự việc một nữ quản lý quán nhậu tại đường Phong Châu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị khách hành hung ngay tại quán đã khiến nhiều người bày tỏ bức xúc. Trong đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, khi nữ quản lý đang bê một xô nước đi trong quán thì bất ngờ bị người đàn ông mặc áo trắng lao ra, đá vào mặt. Sau đó, người này còn dùng tay tát mạnh vào vùng đầu của nữ quản lý.

Bị đánh bất ngờ, nữ quản lý loạng choạng. Nhiều người có mặt tại quán đã lập tức can ngăn nhưng người đàn ông vẫn muốn lao tới, chỉ chỏ về phía nữ quản lý. Nạn nhân sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip khiến nhiều người bày tỏ bức xúc về hành vi hành hung phụ nữ của vị khách nói trên. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 53 phút ngày 24/4 và được camera của quán ghi lại.

Camera ghi lại hình ảnh nữ quản lý bị khách đá vào mặt. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khi lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang có mặt thì người đàn ông đã rời đi bằng ô tô.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị V. - nạn nhân bị đánh cho biết sau sự việc, chị bị chấn thương vùng đầu, bong gân mỏm cùng vai trái. Suốt 2 ngày, chị V. bị nôn ói, chóng mặt. Người phụ nữ bộc bạch, bản thân là mẹ đơn thân, không xảy ra mâu thuẫn với ai nhưng lại bất ngờ trở thành nạn nhân của vụ bạo lực ngay tại nơi làm việc.

Về nguyên nhân dẫn tới sự việc, theo thông tin trên VTC News, chị V. chia sẻ mâu thuẫn xuất phát trong quá trình thanh toán. Khi khách yêu cầu quản lý trực tiếp phục vụ, chị V. phân công nhân viên hỗ trợ theo quy trình. Thế nhưng, người đàn ông này không đồng ý, yêu cầu chị phải trực tiếp xuống bàn. Khi chị V. có mặt thì vị khách bất ngờ tấn công và còn có lời đe dọa sau đó.

Chị V. mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/4, lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang cho hay đơn vị đã trích xuất camera, thu thập thông tin liên quan để điều tra vụ việc.