Nguyên nhân người đàn ông khỏa thân xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông khỏa thân, có biểu hiện không bình thường, chạy vào tiệm tạp hóa hành hung một phụ nữ. Sự việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm, lo lắng cho tình trạng sức khỏe người phụ nữ và thắc mắc lý do phía sau sự việc.

Theo nội dung đoạn camera an ninh thì vào sáng ngày 23/4, người đàn ông khỏa thân xông vào một tiệm tạp hóa ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận cũ, nay là xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều người hoảng sợ, la hét, bỏ chạy.

Người đàn ông bất ngờ túm áo người phụ nữ bất chấp sự phản ứng, kêu cứu. Chưa dừng lại, người này còn đuổi theo nạn nhân ra trước cửa tiệm, liên tiếp dùng tay và chân đánh, đạp. Một người đàn ông khác đã lao vào can ngăn, nhưng người này vẫn tiếp tục đuổi theo nạn nhân chạy ngược vào trong tiệm để tiếp tục hành hung rồi mới dừng lại và rời đi.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nữ giáo viên.

Thông tin trên VietNamNet, ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận vụ việc trên. Theo ông Nguyên, sự việc xảy ra vào sáng 23/4 và nạn nhân bị hành hung được xác định là một nữ giáo viên đang công tác tại một trường học trên địa bàn.

Người đàn ông gây ra vụ việc được xác định bị tâm thần, có giấy xác nhận và thuộc diện quản lý của địa phương. Sau sự việc, người này được gia đình đưa về nhà quản lý, trông giữ. Đảng ủy xã Sông Lũy cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp có biểu hiện tâm thần, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự, đảm bảo an toàn cho người dân.