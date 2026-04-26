Biển người đổ về Sầm Sơn thưởng thức ca nhạc, xem bắn pháo hoa

Tối 25-4, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ".

Hàng vạn du khách đổ về Sầm Sơn dự lễ khai mạc du lịch, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 không chỉ là ngày hội riêng của Sầm Sơn, mà là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, mở đầu cho mùa du lịch biển sôi động, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

Từ lễ hội hôm nay, chúng ta cùng mở ra một không gian đa sắc màu của biển, của văn hóa, của âm nhạc, ánh sáng và niềm vui; nơi hình ảnh xứ Thanh thân thiện, năng động, giàu bản sắc được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khai mạc

Chủ đề "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ" mang một thông điệp mạnh mẽ. Đó là khát vọng mở ra một mùa du lịch biển vui tươi, an toàn, hấp dẫn; không ngừng đổi mới, vươn lên trên nền tảng những giá trị truyền thống, văn hóa và con người Sầm Sơn; qua đó xây dựng Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch biển văn minh, hiện đại, thân thiện, nơi truyền thống và hiện đại cùng hội tụ, cùng lan tỏa.

Đồng thời, từ Sầm Sơn, du khách có thể tiếp tục khám phá những giá trị đặc sắc khác của xứ Thanh, từ du lịch biển đảo, di sản, văn hóa, lịch sử đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cùng nhiều vùng đất giàu bản sắc; qua đó lan tỏa hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện, giàu truyền thống và khát vọng phát triển tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Để tiếp tục chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa chuyên nghiệp, thân thiện và mến khách, ông Đầu Thanh Tùng mong muốn mỗi người dân Sầm Sơn, mỗi người dân Thanh Hóa hãy là một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch, góp phần tạo nên những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Thanh Hóa, đến với Sầm Sơn.

Quảng trường biển Sầm Sơn ken đặc người dự lễ khai mạc

Lễ khai mạc du lịch Sầm Sơn 2026 có quy mô lớn với sân khấu hiện đại, được dàn dựng công phu, chia thành nhiều chương, tái hiện hành trình phát triển của Sầm Sơn từ một vùng biển truyền thống trở thành đô thị du lịch năng động, hiện đại.

Đặc biệt, chương trình ca nhạc bùng nổ khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu mến hiện nay như Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Phạm Anh Duy, My Lam cùng nhóm Oplus...

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động tại lễ hội Sầm Sơn 2026

Lễ hội biển Sầm Sơn không chỉ là sự kiện mở màn mùa du lịch hè mà còn là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí diễn ra xuyên suốt trong năm. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn như Sun Group, Sầm Sơn đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, bổ sung các sản phẩm mới như du lịch đêm, lễ hội, sự kiện quy mô lớn…

Qua đó, không chỉ thu hút thêm du khách mà còn gia tăng trải nghiệm cho điểm đến. Song song với đó, địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh một Sầm Sơn văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Màn bắn pháo hoa trong lễ khai mạc