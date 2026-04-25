Tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn

Hà Nội hỗ trợ tới 20 triệu đồng giúp người dân đổi xe xăng sang xe điện

Theo Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất hỗ trợ tài chính cho các cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục tại Thủ đô từ 2 năm trở lên.

Đối tượng thụ hưởng là chủ sở hữu xe máy dùng nhiên liệu hóa thạch (đã đăng ký trước khi Nghị quyết ban hành), khi thực hiện chuyển đổi sang xe điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Cụ thể:

Thúc đẩy doanh nghiệp "xanh hóa" đội xe dịch vụ

Không chỉ dừng lại ở cá nhân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội còn đề xuất gói hỗ trợ lãi vay đối với các tổ chức kinh doanh vận tải và dịch vụ công ích.

Các đơn vị đầu tư phương tiện xanh phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, xe đưa đón học sinh, taxi, xe cứu thương hay xe vệ sinh môi trường sẽ được ngân sách hỗ trợ 30% lãi suất vay ngân hàng thương mại (thời gian vay tối đa 5 năm). Ngoài ra, các doanh nghiệp này còn có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo vệ môi trường của Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, thay vì chỉ áp dụng các lệnh cấm cứng nhắc, Hà Nội sẽ sử dụng các công cụ kinh tế để điều tiết. Việc kết hợp giữa hỗ trợ tài chính trực tiếp và tăng phí trông giữ xe đối với phương tiện phát thải cao sẽ tạo ra sự chênh lệch chi phí đáng kể.

Chính sách này giúp người dân tự nguyện chuyển đổi sang phương tiện sạch một cách tự nhiên. Đây được xem là giải pháp bổ trợ hoàn hảo cho Đề án Vùng phát thải thấp, giúp cải thiện chất lượng không khí tại vùng lõi Thủ đô mà vẫn đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.