Đang cháy kho sơn ở Hà Nội, khói lửa bốc cao cuồn cuộn

Tối 25/4, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội cùng các lực lượng đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại kho xưởng ở xã Đông Anh.

Vụ cháy xảy ra lúc 18h50 cùng ngày. Nơi xảy ra hỏa hoạn là một khu xưởng có chứa các sản phẩm liên quan sơn, dung môi, rộng hàng trăm m2.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội

Nhân chứng cho hay họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm những cột khói bốc cao. Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho hay khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm tách biệt với khu dân cư, không có nhà dân tiếp giáp.

Lúc 19h30, chính quyền cùng các lực lượng địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực khống chế ngọn lửa.

“Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người trong sự cố này”, ông Dũng cho biết.

