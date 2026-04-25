Công an cảnh báo ứng dụng đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng: Người dùng cần gỡ gấp

Theo Công an xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, xuất hiện nhiều quảng cáo dịch vụ cài đặt phần mềm nghe lén, định vị điện thoại với lời mời chào như “giám sát người thân”, “theo dõi con cái”...

Một số tài khoản mạng xã hội Facebook rao bán, quảng cáo công khai dịch vụ “Cài đặt phần mềm theo dõi, định vị, nghe lén trên điện thoại di động”. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau.

Thực tế, đây là các phần mềm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn mã độc. Sau khi cài đặt, chúng có thể âm thầm thu thập toàn bộ dữ liệu trên điện thoại như danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, vị trí, thậm chí ghi âm, truy cập micro và camera mà người dùng không hay biết.

Hậu quả là người dùng có thể bị lộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mạng xã hội; bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, tống tiền hoặc mạo danh thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, chính người mua dịch vụ cũng có thể trở thành nạn nhân bị chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Hành vi cài đặt, sử dụng phần mềm để theo dõi, nghe lén người khác là xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Điều 159 Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù đến 3 năm. Đồng thời, các quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự và Luật An ninh mạng năm 2018 cũng xử lý nghiêm hành vi phát tán, sử dụng phần mềm độc hại để chiếm đoạt thông tin.

Để bảo vệ bản thân, Công an xã Đầm Dơi đề nghị người dân không cài đặt ứng dụng lạ, chỉ tải ứng dụng từ nguồn chính thức; thường xuyên kiểm tra quyền truy cập, sử dụng mật khẩu bảo mật cao. Khi phát hiện điện thoại có dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng kiểm tra, khôi phục cài đặt và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không vì tò mò mà tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tự bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cà Mau