Cháy dữ dội căn hộ tầng 16 chung cư tại TP.HCM, cư dân hốt hoảng tháo chạy

Tối 23/4, Công an phường Rạch Dừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy căn hộ chung cư trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở căn hộ tại tầng 16 của chung cư nằm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM nên hô hoán.

Nghe tiếng hô, nhiều cư dân sống trong chung cư này hoảng loạn tìm cách thoát ra bên ngoài. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt triển khai lực lượng chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được cảnh sát khống chế.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.