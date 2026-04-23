Con vật hay "mắc cỡ" bất ngờ đi lạc vào trạm y tế, là loài cực kỳ quý hiếm

Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận cá thể cu li quý hiếm đi lạc vào trạm y tế

Ngày 23-4, ông Trịnh Minh Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Minh Hóa (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm do trạm y tế địa phương bàn giao.

Trước đó, lực lượng kiểm lâm nhận tin báo về việc một cá thể động vật lạ đi lạc vào trụ sở Trạm Y tế xã Minh Hóa. Khi tiếp cận, cán bộ chuyên môn xác định đây là cu li nhỏ - loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể cu li có tình trạng sức khỏe ổn định, nặng khoảng 300 gram. Sau khi kiểm tra, theo dõi, Hạt Kiểm lâm Minh Hóa đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để thả cá thể này trở lại môi trường tự nhiên.

Cá thể cu li là loài động vật quý hiếm, nguy cấp

Theo cơ quan kiểm lâm, cu li là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Loài này còn được người dân gọi là "cù lần" hay "con mắc cỡ" do tập tính nhút nhát, chậm chạp.

Trong tự nhiên, cu li thường sống đơn độc hoặc theo nhóm nhỏ, chủ yếu hoạt động về đêm nên còn được mệnh danh là "sinh vật của bóng đêm". Ban ngày, chúng cuộn mình ngủ trong các hốc cây; ban đêm di chuyển linh hoạt trên tán rừng để kiếm ăn nhờ đôi mắt lớn, thích nghi tốt với điều kiện thiếu sáng. Thức ăn chủ yếu gồm côn trùng, trứng chim và nhựa cây.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Minh Hóa khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện động vật hoang dã bị thương hoặc đi lạc, cần thông báo kịp thời cho lực lượng kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ cứu hộ, xử lý theo quy định.