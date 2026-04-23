Đàn chim lạ hàng trăm con bất ngờ kéo đến Hà Tĩnh, cơ quan chức năng khuyến cáo khẩn

Theo thông tin trên báo Dân trí, những ngày gần đây, hàng trăm con chim xuất hiện tại cánh đồng Khu Bắp thuộc tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh cũ).

Đàn chim thường xuất hiện tại các thửa ruộng và khu vực đồng trống vào sáng sớm hoặc chiều tối. Sự xuất hiện của đàn chim cò nhạn thu hút sự quan tâm của người dân trong vùng.

Đàn chim xuất hiện tại cánh đồng phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Kỳ Anh).

Theo cơ quan chức năng, cò nhạn (tên khoa học Anastomus oscitans) thường sống ở các nước trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Loài này có đặc điểm sống định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác.

Lông cò nhạn có màu xám trắng, đôi cánh đen bóng, đuôi có ánh lục, mỏ xám, chân hồng, vàng nhạt. Mỗi con có trọng lượng 1-1,2kg.

Chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống, Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết đàn cò nhạn xuất hiện 10 ngày qua ở tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh). Chúng thường đến các ruộng lúa bỏ hoang ở Khu Bắp vào sáng sớm và chiều muộn để kiếm ăn theo đàn, săn các loài ốc bươu vàng, côn trùng, sau vài tiếng lại bay đi.

Cò nhạn - loài chim quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam.

Loài chim dáng cao, chân dài, lông màu trắng và đen, ánh lục, thường bay theo nhóm lớn, chao lượn trên không trung. Nhiều người dân đã đến cánh đồng Khu Bắp, đứng cách vài trăm mét theo dõi đàn chim, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Trước sự xuất hiện của đàn chim quý, chính quyền địa phương cùng lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng vào cuộc theo dõi và giám sát. Cơ quan chức năng cũng phát đi khuyến cáo, yêu cầu người dân không được xua đuổi, săn bắt hoặc có các hành động gây xâm hại đến đàn chim.

Việc bảo vệ an toàn cho đàn cò nhạn không chỉ giúp bảo tồn đa dạng sinh học mà còn góp phần giữ gìn sự cân bằng cho môi trường sinh thái tại địa phương.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, dù mang tên gọi quen thuộc là "cò", song cò nhạn thực chất thuộc họ Hạc (Ciconiidae), bộ Hạc (Ciconiiformes). Loài này có tên khoa học là Anastomus oscitans (Boddaert, 1783) và trong dân gian còn được gọi là cò ốc, do tập tính ưa thích kiếm ăn các loài ốc dưới nước.

Dữ liệu về sinh sản của loài này còn hạn chế, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy chúng thường làm tổ tập trung cùng các loài cò, diệc, cò quăm, với khoảng cách giữa các tổ khá gần. Mùa sinh sản kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, mỗi lứa đẻ từ 2–5 trứng, thời gian ấp kéo dài khoảng 27–30 ngày.

Tại Việt Nam, việc ghi nhận cò nhạn làm tổ chủ yếu diễn ra ở một số "sân chim" thuộc khu vực Tây Nam Bộ và tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Trên phạm vi thế giới, loài này phân bố chủ yếu tại Nam Á và Đông Nam Á, bao gồm các quốc gia như Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia.

Được đánh giá là nguồn gen quý, cò nhạn có giá trị lớn trong phát triển du lịch sinh thái. Hiện nay, số lượng đã giảm đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tác động của con người, bao gồm việc chuyển đổi sinh cảnh để nuôi trồng thủy sản, cùng với tình trạng lấy trứng và bắt chim non diễn ra phổ biến.