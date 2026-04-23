Bắt tạm giam Nguyễn Minh Nghĩa sinh năm 2005

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Nghĩa (sinh năm: 2005, ngụ ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 23/01/2026, trong quá trình tuần tra, Công an xã Thạnh Hòa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Minh Nghĩa cùng tang vật liên quan đến hành vi cướp tài sản, gồm dây chuyền vàng và bình xịt hơi cay.

Qua điều tra ban đầu, Nghĩa khai nhận đã điều khiển xe mô tô biển số 65B-543.47 đi dọc các tuyến quốc lộ để tìm người sơ hở nhằm thực hiện hành vi phạm tội; khi đến khu vực gần Công ty Trí Hưng thuộc ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, phát hiện bà N. T. B (chủ tiệm tạp hóa) có đeo sợi dây chuyền vàng, Nghĩa giả vờ vào mua hàng, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác đã giật dây chuyền, đồng thời dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân để tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Minh Nghĩa (sinh năm: 2005, ngụ ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện)

Ngay sau khi bị hại tri hô, lực lượng Công an xã Thạnh Hòa đang tuần tra gần đó phối hợp cùng với người dân nhanh chóng truy bắt, khống chế đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan Công an, Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận từ đầu tháng 01/2026 đến khi bị bắt còn thực hiện một số vụ tại các tỉnh miền Tây.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời đề nghị các bị hại liên quan sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ: số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ; số điện thoại: 02923.779.665 hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Bình, số điện thoại: 0907.916.786) để được hướng dẫn, giải quyết.

Qua các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân hạn chế đeo trang sức, tài sản có giá trị khi đi một mình hoặc nơi vắng; nâng cao cảnh giác khi có người lạ tiếp cận bất thường; khi xảy ra vụ việc cần bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm đối tượng và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất, không truy đuổi khi không bảo đảm an toàn.