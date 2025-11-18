Thấy chim lạ bị thương đậu ở cột buồm ghe, người đàn ông mang về chăm sóc - hoá ra là loài quý hiếm

Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận từ UBND xã Cửa Tùng một cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) do người dân địa phương tự nguyện giao nộp. Việc giao nhận được tiến hành dưới sự chứng kiến, giám sát của Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tiếp nhận Diều hoa Miến Điện

Cá thể Diều hoa Miến Điện được ông Võ Hoàng Việt trú tại thôn An Đức 1, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị phát hiện khi cá thể này đậu tại cột buồm ghe tại bãi biển thôn An Đức 1. Qua quan sát, ông Việt nhận thấy cá thể chim có dấu hiệu bị thương, không thể bay được nên đã tạm thời giữ và chăm sóc tại nhà đồng thời trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, bàn giao theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Diều hoa Miến Điện có trọng lượng 1,7kg, bị suy nhược cơ thể, lông đuôi và cánh bị gãy.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ thú y của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, xử lý vết thương và đưa cá thể vào khu cách ly chăm sóc. Trong thời gian tới, các cá thể sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi thể trạng, tập luyện thích nghi trước khi xem xét điều kiện để tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể Diều hoa Miến Điện tại chuồng cách ly

Theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) là loài thuộc Phi lục IB – nhóm nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Ngoài ra, loài này được liệt kê trong Phụ lục II của Công ước CITES – nhóm các loài có thể bị đe dọa tuyệt chủng nếu việc buôn bán không được kiểm soát chặt chẽ.