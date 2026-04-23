Toàn cảnh phố phường Hà Nội mang diện mạo khác lạ sau 4 tháng lập lại trật tự vỉa hè
Sau 4 tháng siết chặt quản lý vỉa hè, Hà Nội đang dần lộ diện một diện mạo khác, Không gian phố trở nên gọn gàng, trật tự, các tuyến vỉa hè liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi và dễ chịu hơn cho người qua lại.
Không gian dành cho người đi bộ được trả lại liền mạch, rộng rãi, người dân có thể thong thả bước đi mà không cần né tránh hay xuống lòng đường.
Hàng hóa được xếp gọn sát mặt tiền, hoạt động mua bán trầm lắng hơn.
Quán bún ốc trên phố Cửa Nam thu mình vào bên trong sau khi vỉa hè được siết chặt, không còn cảnh bàn ghế tràn ra ngoài như trước, lượng khách cũng thưa vắng hơn.
Quán cà phê tại số 1 phố Đình Ngang buộc phải dồn khách vào không gian bên trong chật hẹp khi không còn được sử dụng vỉa hè, không khí vì thế cũng kém phần thoáng đãng so với trước.
Vỉa hè rộng rãi, thông thoáng hẳn, trả lại không gian đi bộ liền mạch và dễ chịu cho người dân, du khách.
Vỉa hè rộng thênh thang, thưa vắng người qua lại, vài người dân ngồi nghỉ trước những cửa hàng đóng kín, tạo nên khung cảnh yên ắng hiếm thấy giữa khu phố trung tâm.
Khách ngồi kín bên trong quán, không gian chật hẹp hơn khi bàn ghế không còn được bày ra vỉa hè, thói quen thưởng thức cà phê “ngoài phố” dần phải thay đổi
Hàng quán thu gọn bàn ghế vào bên trong, trả lại khoảng vỉa hè rộng rãi, người đi bộ di chuyển dễ dàng, không còn cảnh ngồi tràn ra ngoài như trước.
Phố Hàng Mã thưa vắng người qua lại, không còn cảnh đông đúc, nhộn nhịp thường thấy dù đang vào mùa cao điểm buôn bán.
Hàng hóa được thu gọn sát mặt tiền, vỉa hè trở nên thông thoáng, người bán ngồi lặng lẽ trước cửa, cảnh mua bán kém phần nhộn nhịp so với trước.
Một góc quán cà phê nhỏ trên phố Hàng Mã với hàng ghế xếp gọn gàng sát mép tường, trả lại khoảng vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.
Vẫn là trà chanh, vẫn là phố cổ, nhưng nhịp sống đã đổi khác. Không còn cảnh khách ngồi ken kín vỉa hè, sự ngăn nắp mới vô tình tạo ra một khoảng trống trầm lắng giữa lòng Thủ đô.
Phố Đinh Lễ, nơi vốn nổi tiếng với nhịp sống hối hả của những người yêu sách và cà phê, nay cũng trở nên tĩnh lặng hơn dưới những tán cây xanh, khi mọi hoạt động kinh doanh và đỗ xe đều được đưa vào khuôn khổ.
Phố Tràng Tiền hiện lên với vẻ thênh thang lạ lẫm. Dưới những hàng cột biểu tượng, vỉa hè sạch bóng và không một bóng người ngồi nghỉ hay hàng quán vây quanh, tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa tĩnh mịch.
Con phố ngắn nhất Hà Nội với “đặc sản” nộm bò khô nay cũng khoác lên mình diện mạo mới. Sự thông thoáng đến lạ lẫm thay thế cho cảnh tượng bàn ghế nhựa từng phủ kín vỉa hè trước đây.
Người dân và du khách nước ngoài thong thả đi bộ trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, nơi đã được giải phóng hoàn toàn các chướng ngại vật.
Nhiều tiểu thương kinh doanh tại khu phố cổ Hà Nội cho biết việc siết chặt vỉa hè khiến họ phải thay đổi cách bày bán và thích nghi với không gian nhỏ hẹp hơn, dù vẫn nghiêm túc chấp hành quy định.