2 học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng tử vong dưới sông Tranh

Chiều 23-4, UBND xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo nhanh về vụ đuối nước trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ chiều cùng ngày, 2 nam sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn rủ nhau xuống tắm tại khu vực sông Tranh, đoạn gần bến phà ở xã Hiệp Đức.

Trong quá trình tắm, không may cả hai bị đuối nước tử vong.

Nhận tin báo, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm và trục vớt các nạn nhân.

Đồng thời, phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Trước đó, ngày 26-3, 2 nữ sinh lớp 9 ở xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) cũng bị đuối nước tử vong khi đi chơi ở suối.