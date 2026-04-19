Bé trai 6 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở TP.HCM

Tối 19/4, Công an phường Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ bé trai đuối nước tử vong.

Trước đó, trưa cùng ngày, bé trai (6 tuổi) được người thân đưa đến hồ bơi tại hẻm đường Tây Lân, phường Bình Tân (TP.HCM) để tắm. Một lúc sau, mọi người phát hiện bé tím tái nghi bị đuối nước.

Hiện trường sự việc

Bé trai được đưa lên bờ cấp cứu nhưng đã tử vong. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra. Bước đầu xác định khu hồ bơi này gồm có hồ dành cho trẻ em dưới một mét và hồ dành cho người lớn sâu 2 mét.

Người dân địa phương cho hay, nhà của nạn nhân chỉ cách hồ bơi xảy ra vụ việc hơn 100 m. Gia đình bé trai vừa mới mua nhà và chuyển về sinh sống tại khu vực này được hơn tháng nay.

Hiện công an đã lấy lời khai của các nhân chứng và những người liên quan để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên trong vụ việc đau lòng này.