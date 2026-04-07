Xuống kênh thuỷ lợi để tắm, nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong

Chiều 7-4, Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 8 tử vong.

Đoạn kênh thủy lợi nơi nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, em N.N.M (học sinh lớp 8; ngụ thôn An Hưng, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) cùng nhóm bạn đến kênh thủy lợi thuộc thôn An Tiêm (xã Triệu Phong) để tắm.

Dù không biết bơi, nhưng em M. vẫn xuống kênh thủy lợi này tắm và bị đuối nước. Phát hiện sự việc, nhóm học sinh đi cùng đã hô hoán người dân đến ứng cứu, nhưng không kịp.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai tìm kiếm em M. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, thi thể em M. đã được tìm thấy.

Trước đó, vào đầu tháng 4, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.



