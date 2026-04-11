Cứu được bạn đuối nước nhưng nữ sinh 17 tuổi bị cuốn ra xa, tử vong thương tâm

Chiều 11/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) xác nhận, một nữ sinh 17 tuổi đuối nước thương tâm trong quá trình cứu người gặp nạn.

Thông tin trên báo VNE, chiều tối 10/4, Lê Thị Quỳnh C., 17 tuổi, trú xã Nghi Lộc, cùng nhóm bạn đi dạo tại bãi biển Cửa Lò, thuộc phường Cửa Lò, Nghệ An. Thời điểm này, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.

Phát hiện sự việc, C. bơi ra ứng cứu, tiếp cận nạn nhân sau vài phút vật lộn với sóng và đẩy dần vào phía gần bờ. Tuy nhiên nữ sinh sau đó kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa cả hai vào bờ. Nam sinh được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch, còn Quỳnh C. không qua khỏi.

"Khi đang đứng trên bờ biển Cửa Lò để chụp ảnh, C. phát hiện người đuối nước nên đã lao ra biển ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi cứu được người, em C. đuối sức. Nhận được tin báo, chúng tôi đưa em C. lên bờ sơ cứu và chuyển vào bệnh viện nhưng em đã không qua khỏi", lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò nói với PV VietNamNet.

Theo VOV, cùng ngày, tại biển Cửa Lò cũng xảy ra thêm một vụ đuối nước khác. Khoảng 15h50, lực lượng cứu hộ và người dân phát hiện em Nguyễn Văn Đức (13 tuổi, trú xã Đông Lộc) bị đuối nước. Dù được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 3) cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân, du khách nâng cao ý thức đảm bảo an toàn khi tắm biển.