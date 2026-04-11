Nam thanh niên vào tiệm cầm đồ vờ chuộc tài sản "hàng hiệu" rồi cướp 2 điện thoại

Ngày 11/4, Công an phường Hoà Hưng đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang lấy lời khai nam thanh niên cướp giật tài sản ở tiệm cầm đồ trên địa bàn.

Hình ảnh đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, chiều 8/4, Công an phường Hòa Hưng tiếp nhận tin trình báo của chị H.N.N.T.T., làm việc tại tiệm cầm đồ A93 ở đường Cách Mạng Tháng Tám về việc bị cướp tài sản. Chị T. cho biết, khoảng 15h5 cùng ngày, một thanh niên tóc vàng, mặc áo thun đen xuất hiện với lý do làm thủ tục chuộc lại tài sản.

Nam thanh niên yêu cầu chuộc 2 chiếc điện thoại cao cấp gồm: 1 iPhone 15 Pro và 1 iPhone 16 Pro Max. Đây là số tài sản do một người tên N.T.H. (SN 2004, trú tại Trần Văn Đang) đứng tên cầm cố trước đó.

Lợi dụng lúc chị T. sơ hở khi đưa máy cho kiểm tra, nam thanh niên đã nhanh chóng cầm chặt hai chiếc điện thoại, tẩu thoát hướng đường Cách Mạng Tháng Tám.

Nhận tin, Công an phường Hoà Hưng phối hợp cùng Phòng PC02 điều tra xác định được nghi can gây án nên truy bắt. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được nam thanh niên gây án khi đang lẩn trốn.