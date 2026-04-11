Bắt tạm giam cán bộ xã Đinh Hữu Quý đánh vợ tổn hại 95% sức khỏe

Ngày 10/4/2026, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đinh Hữu Quý theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hiện trường vụ việc người chồng đánh vợ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 31/3, tại thôn Quảng Chính 6, Quý đã dùng tay, chân tấn công vợ là chị Đ.T.H.C (36 tuổi) khiến nạn nhân bị thương nặng. Kết quả giám định cho thấy chị C bị tổn hại 95% sức khỏe.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Quý để phục vụ công tác điều tra. VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam này.

Được biết, Đinh Hữu Quý là công chức làm việc tại phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.