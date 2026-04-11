Danh sách các khu vực tại TPHCM bị cúp nước từ 23 giờ hôm nay

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) vừa có thông báo cúp nước để khắc phục sự cố rò rỉ khu vực Tê trụ Phòng cháy chữa cháy D1050x150 trên tuyến ống cấp nước D1050 tại giao lộ Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TPHCM nhằm đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, an toàn.

Theo đó, từ 23 giờ ngày 11-4 (thứ bảy) đến 5 giờ ngày 12-4 (chủ nhật), các khu vực bị cúp nước gồm:

Việc cúp nước để khắc phục sự cố rò rỉ khu vực Tê trụ Phòng cháy chữa cháy D1050x150 trên tuyến ống cấp nước D1050 tại giao lộ Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa

Khu vực Công ty CP Cấp nước Bến Thành: Phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Khu vực Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân: Phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (trừ phường 14 cũ), Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng

Khu vực Công ty CP Cấp nước Gia Định: Phường Nhiêu Lộc, Phú Nhuận (nước yếu)

Khu vực Công ty CP Cấp nước Thủ Đức: Nước yếu tại các phường Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình.

Theo SAWACO, do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

SAWACO đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu cũng như sẽ nỗ lực hoàn thành công tác trên trong thời gian sớm nhất.



