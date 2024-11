Nhiều quận, huyện tại TPHCM bị cúp nước vào cuối tuần

Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn ( Sawaco ) vừa có thông báo về việc ngưng hoạt động trạm bơm cấp I, II để thi công lắp đặt máy móc thiết bị kết hợp cùng các công tác sửa chữa bảo trì định kỳ tại Nhà máy nước Thủ Đức.

Thời gian tạm ngưng cấp nước từ 21 giờ ngày 16/11 (thứ Bảy) đến 5 giờ ngày 17/11 (Chủ Nhật).

Các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm: Toàn bộ quận 1, quận 3 (trừ các phường 12, 13, 14), quận 5, quận 10;

Quận 6: các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; quận 7: phường Tân Thuận Đông (Khu chế xuất Tân Thuận); quận 8: các phường 9, 10, 11, 12, 13; quận 11: các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; quận Bình Thạnh: các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25; quận Tân Bình: các phường 1, 3, 4, 5, 12; quận Phú Nhuận: các phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

TP. Thủ Đức: các phường: Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, Trường Thọ, Linh Đông, An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, An Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Phước Long B, Long Bình, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu.

Nhiều quận, huyện tại TPHCM sẽ bị cúp nước vào đêm cuối tuần (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các khu vực sau sẽ xảy ra tình trước nước yếu, gồm: toàn bộ quận 4; quận 3: các phường 12, 13, 14; quận Tân Bình: phường 2 (Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất); quận Phú Nhuận: các phường 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, TP. Thủ Đức: các phường: Long Thạnh Mỹ, Tân Phú; huyện Bình Chánh: các xã Bình Hưng, Phong Phú.

Do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Sawaco cho biết, đơn vị sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu.