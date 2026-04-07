Lịch cúp nước chi tiết 13 phường tại TP.HCM từ tối 7/4 - 9/4

Theo thông tin từ báo Lao động, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới cấp nước, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bị cúp nước từ tối nay (7/4).

Phường Chánh Hưng

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn cúp nước từ 22 giờ ngày 7/4 đến 5 giờ ngày 8/4.

Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: hẻm 433, 366 đường Ba Đình.

Phường Chợ Quán

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 7/4 đến 5 giờ ngày 8/4.

Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: đường Huỳnh Mẫn Đạt (số chẵn, từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt); đường Võ Văn Kiệt (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Huỳnh Mẫn Đạt); đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt); đường Trần Hưng Đạo (số chẵn, từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến Trần Bình Trọng); đường Trần Bình Trọng (từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt); đường Nguyễn Biểu (từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt); đường Cao Đạt; các hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Tân Bình và phường Bảy Hiền

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa gián đoạn cấp nước từ 23 giờ 30 ngày 7/4 đến 5 giờ ngày 8/4.

Khu vực bị ảnh hưởng: đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn); đường Cộng Hòa (số chẵn, từ số 18E đến số 450); đường Thân Nhân Trung (số chẵn, từ đường Cộng Hòa đến số 134) và các hẻm nhánh; đường Hoàng Hoa Thám (từ đường Cộng Hòa đến cổng quân đội); các đường Mai Lão Bạng, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Hiến Lê, Cù Chính Lan, Văn Chung, Trần Văn Danh, Trần Văn Dư, Nguyễn Quang Bích, đường C1, C3, và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thọ Hòa và phường Phú Thạnh

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa gián đoạn cung cấp nước từ 23 giờ 30 ngày 7/4 đến 5 giờ ngày 8/4.

Khu vực bị gián đoạn cấp nước: đường Bình Long (số chẵn), đường Nguyễn Sơn, đường Văn Cao (số lẻ), đường Trần Thủ Độ và các hẻm nhánh; đường Lê Thúc Hoạch, đường Phú Thọ Hòa (từ đường Văn Cao đến Bình Long), đường Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Lăng và các hẻm nhánh.

Phường Thới An

Báo Thanh Niên cũng cho hay, Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7/4 đến 5 giờ, ngày 8/4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7/4 đến 5 giờ, ngày 8/4; từ 14 – 17 giờ, ngày 8/4.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7/4 đến 5 giờ, ngày 8/4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp.

Phường Minh Phụng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Minh Phụng.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 8/4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Bàng (đoạn từ đường Tân Hóa đến số 710 Hồng Bàng); đường Tân Hóa (đoạn từ đường Lạc Long Quân đến Hồng Bàng); đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Tân Hóa đến 47 Lạc Long Quân) và các hẻm liên quan.

Phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 9/4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ (đoạn đường Khuông Việt đến đường Kênh Tân Hóa); đường Khuông Việt (đoạn từ đường Âu Cơ đến hẻm 134 Khuông Việt); đường Kênh Tân Hóa (đoạn từ Âu Cơ đên nhà số 126 đường Kênh Tân Hóa); đường Huỳnh Văn Chính, Cao Văn Ngọc, Nguyễn Minh Châu (suốt tuyến) cà hẻm liên quan; Bệnh viện quận Tân Phú.

Phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 8/4 đến 5 giờ, ngày 9/4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cầu Xéo (số lẻ) từ Lê Đình Thám đến Tân Kỳ Tân Quý, đường Tân Kỳ Tân Quý từ Cầu Xéo đến số 287 đường Nguyễn Cửu Đàm (số lẻ), từ Nguyễn Quý Anh đến Tân Sơn Nhì, đường Tân Sơn Nhì (số chẵn) tử Nguyễn Cửu Đàm đến số 314, đường Hà Thị Đát, Hoa Bằng, Lê Đình Thám (số lẻ) từ Cầu Xéo đến số 187 và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 – 14 giờ, ngày 8/4; 9 - 14 giờ, ngày 9/4.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 4A, 3A, 3, 5 khu dân cư Nam Long.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8/4 đến 5 giờ, ngày 9/4.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 3L đường Ngô Sỹ Liên, phường Phú Định.