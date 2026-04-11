Ngày mai, VN sẽ chứng kiến khởi công dự án 5,6 tỷ USD, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp làm

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Ngày mai (12/4), tỉnh Quảng Ninh phối hợp với nhà đầu tư sẽ tổ chức Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Lễ khởi công sẽ diễn ra tại khu vực xây dựng ga Hạ Long, thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh).

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thành viên của Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài hơn 120 km, đi qua 4 địa phương, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư dự án này là hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 5,6 tỷ USD.

Theo chủ trương đề ra, dự án sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Vinhomes Global Gate, Hà Nội) và điểm cuối tại ga Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Tốc độ thiết kế tối đa của tuyến đường này là 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội khoảng 120 km/h.

Dự kiến, tuyến đường này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2028, từ đó rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ 2 - 2,5 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

Một điểm đặc biệt của dự án là phương án thiết kế trên cao hóa. Theo đó, tuyến đường sắt tốc độ cao này chỉ có khoảng 4 km đi trên mặt đất, còn lại 116 km là cầu cạn, cầu vượt sông, cầu vượt đường bộ và đường sắt hiện hữu.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng giúp kết nối trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây là khu vực hội tụ các lợi thế lớn về công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch. Trong đó, Hà Nội tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính; Hải Phòng là cực tăng trưởng công nghiệp, cảng biển, logistics; Quảng Ninh có lợi thế nổi bật về du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo.

Đáng chú ý, theo phương án được UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 39,325km (từ Km80+895,16 tiếp giáp ranh giới TP Hải Phòng đến Km120+219,72 tại ga và depot Hạ Long Xanh), đi qua các địa phương gồm Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu.

Tuyến đường này bắt đầu từ khu vực giáp ranh TP Hải Phòng, kết thúc tại ga và depot Hạ Long Xanh (phường Tuần Châu), với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 277,5ha. Dự án dự kiến bố trí hai điểm dừng quan trọng gồm ga Yên Tử và ga Hạ Long Xanh, được kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông hiện hữu như Quốc lộ 18, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Việc này góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, hiện đại.

Trước đó, vào cuối tháng 1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và chấp thuận nhà đầu tư. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tuyến đường sắt được xây dựng để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trên trục Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế khu vực. Đồng thời tuyến đường giúp tăng cường kết nối mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế.