Kẻ cướp lắc tay vàng của cô gái trẻ ở TPHCM bị bắt

Anh Vũ, Theo nld.com.vn 13:35 08/04/2026
Trần Văn Phúc được xác định đã chạy xe máy đến áp sát cô gái trẻ, giật chiếc lắc tay vàng trị giá hơn 16 triệu đồng.

Ngày 8-4, Công an phường Vườn Lài, TPHCM cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Phúc (50 tuổi, ngụ phường An Lạc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trần Văn Phúc tại cơ quan công an.

Theo điều tra, lúc 18 giờ 15 phút ngày 2-4, chị Đặng Mai Phương Uyên chở cháu gái và em gái bằng xe đạp điện trên đường Nguyễn Duy Dương, phường Vườn Lài.

Khi đến trước hẻm 231 Nguyễn Duy Dương, bất ngờ từ phía sau có người đàn ông chạy xe máy đến áp sát bên phải để giật chiếc lắc tay. Gây án xong, tên cướp giật tẩu thoát về hướng đường Hoà Hảo.

Sáng hôm sau, chị Uyên mới đến Công an phường Vườn Lài trình báo.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và phường Vườn Lài xác định Phúc là nghi phạm, bắt giữ. Công an cũng thu hồi chiếc lắc tay trị giá hơn 16 triệu đồng để trao trả cho chị Uyên.

Công an nhanh chóng thu hồi lại lắc tay vàng trả cho cô gái.

