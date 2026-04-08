Danh tính nam thanh niên dùng dao đâm tài xế taxi ở KĐT Linh Đàm

Theo công an thành phố Hà Nội, trước đó, vào hồi 9h10’ ngày 06/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về việc tại khu vực trước chung cư HH1C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt xuất hiện một đối tượng có biểu hiện bất thường, sử dụng hung khí tấn công tài xế xe ghép.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp Công an phường Hoàng Liệt khẩn trương có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng.

Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Hoàng Dũng (Sinh năm 2003, trú tại tỉnh Hưng Yên). Được biết đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy và mới gây ra một vụ cố ý gây thương tích khác trên địa bàn phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.