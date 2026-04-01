Chồng vung tay tát vợ đang mang bầu: Hé lộ nguyên nhân, vợ thừa nhận lỗi

Những thông tin liên quan sự việc người đàn ông tát sản phụ trẻ trong khu vực Khoa sản, Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao) đang nhận được sự chú ý của dư luận. Tối nay (7/4), báo Lao Động thông tin cơ quan công an xác định, người đàn ông trong clip được xác định là anh N.X.T (25 tuổi), còn sản phụ là chị P.T.K.L (20 tuổi, vợ anh T.), cùng trú tại xã Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/4, do mâu thuẫn liên quan việc chị L đến Bệnh viện II Lâm Đồng khám thai, anh T đã chửi bới và tát vợ 3 cái. Làm việc với cơ quan công an, anh T. thừa nhận hành vi tát vợ là sai. Phía chị L. cũng cho rằng bản thân có một phần lỗi trong sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

(Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do người chứng kiến ghi lại cảnh người đàn ông chửi bới, rồi vung tay tát rất mạnh sản phụ. Bị đánh bất ngờ với lực mạnh, người phụ nữ có phần choáng váng và suýt ngã ra sau. Ngay lập tức những điều dưỡng và nhân viên bệnh viện đã can thiệp để bảo vệ sản phụ trước những đòn tấn công tiếp theo từ người đàn ông.

Bên cạnh đó, tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, đến 4h30 ngày 6/4, chị L. được chỉ định mổ lấy thai. Hai bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg chào đời và hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng. Ghi nhận đến 7h30 ngày 7-4, chị L. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định, vết mổ đã khô.