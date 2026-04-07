Truy nã Nguyễn Thị Duyên SN 1988

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mới đây đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Duyên (SN 1988; thường trú tại: thôn Yên Bài, xã Tiến Thắng, TP. Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2023, tại địa bàn huyện Quốc Oai (cũ), TP Hà Nội, đối tượng Duyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền mua vật liệu xây dựng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 18/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Duyên - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 18/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nếu phát hiện Nguyễn Thị Duyên ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0987881186), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.