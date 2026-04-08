Hợp tác 3 bên, Longevity Medical kết nối hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tiên tiến đến gần người Việt và khu vực

Trong bức tranh đó, Longevity Medical nổi lên như một mắt xích quan trọng, đóng vai trò kết nối, điều phối và đưa các thành tựu khoa học tiên tiến đến gần hơn với khách hàng Việt Nam và khu vực.

Lễ ký kết hợp tác giữa Longevity LifeCare và Longevity Medical đã chính thức diễn ra tại Malaysia.

Nền tảng khoa học từ Singapore: Kết nối nghiên cứu và thương mại hóa

Sự kiện ngày 2/4/2026 tại Singapore giữa Cellcare Holdings, Cellresearch Corporation và Cellcare Laboratory được xem là bước khởi đầu mang tính nền tảng, định hình cấu trúc phát triển theo chuỗi giá trị khép kín.

Thay vì phát triển rời rạc, mô hình hợp tác này liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, sản xuất và mở rộng thị trường, tạo điều kiện để các thành tựu khoa học có thể tiến gần hơn đến ứng dụng thực tế.

Bà Lê Ánh Tuyết, Đại diện Hội đồng quản trị Cellcare Holdings ký kết hợp tác cùng ông Ivor J Lim, Giám đốc sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa, Tập đoàn CellResearch Corporation.

Trọng tâm của hợp tác là công nghệ sinh học từ mô dây rốn – một hướng nghiên cứu gắn liền với các chuyên gia đầu ngành. Với hơn hai thập kỷ nghiên cứu, nền tảng khoa học đã được xây dựng bài bản, từ phát hiện ban đầu đến chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và triển khai các nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn đầu.

Đáng chú ý, công nghệ này không chỉ dừng lại ở cấp độ nghiên cứu mà đã tiến gần hơn đến khả năng ứng dụng trong thực tiễn – một bước chuyển quan trọng trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Malaysia: Hoàn thiện mô hình ứng dụng và triển khai thực tiễn

Nếu Singapore là nền tảng khoa học, thì sự kiện ngày 3/4/2026 tại Malaysia giữa Longevity LifeCare và Longevity Medical lại đóng vai trò hoàn thiện khâu triển khai ứng dụng.

Tại đây, mô hình trung tâm ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế được đưa vào vận hành, với hệ thống dịch vụ đồng bộ, cho phép khách hàng được theo dõi xuyên suốt từ trước – trong – sau quá trình trải nghiệm dịch vụ.

Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng hiện đại: không chỉ dừng lại ở can thiệp đơn lẻ, mà hướng tới chăm sóc toàn diện, cá nhân hóa và có dữ liệu theo dõi dài hạn.

Longevity LifeCare & Longevity Medical cùng nhau mở rộng kết nối, hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Việc lựa chọn Malaysia làm điểm triển khai cũng mang ý nghĩa chiến lược, khi quốc gia này sở hữu khung pháp lý rõ ràng hơn cho một số ứng dụng công nghệ sinh học. Nhờ đó, các giải pháp có thể được thực hiện trong môi trường minh bạch, có kiểm soát và đảm bảo yếu tố an toàn.

Longevity Medical: Cầu nối đưa giải pháp công nghệ sức khỏe đến gần hơn với người Việt và khu vực

Trong toàn bộ hệ sinh thái, Longevity Medical đóng vai trò là đơn vị kết nối và điều phối, đưa các công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến từ nền tảng quốc tế đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là đơn vị cung cấp dịch vụ, Longevity Medical xây dựng mô hình tư vấn và đồng hành xuyên suốt, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp theo hướng:

- Cá nhân hóa theo thể trạng

- Tuân thủ tiêu chuẩn chuyên môn và quy định quốc tế

- Theo dõi liên tục để đánh giá hiệu quả dài hạn

Thông qua đó, khách hàng không chỉ được tiếp cận với công nghệ tiên tiến, mà còn được đảm bảo về tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe.

Sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt Nam và khu vực\

Giá trị cốt lõi: Hướng tới cuộc sống khỏe mạnh bền vững

Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất của lĩnh vực công nghệ sinh học không nằm ở tiềm năng, mà ở việc triển khai một cách an toàn và có kiểm soát.

"Khi có sự kết nối giữa nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hệ thống vận hành, chúng ta mới có thể hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Điều này giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận các giải pháp mới trong một môi trường minh bạch và được giám sát chặt chẽ."

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, mô hình hệ sinh thái này không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ.

Đây cũng là định hướng mà Longevity Medical theo đuổi: không chỉ hỗ trợ cải thiện thể trạng, mà còn hướng tới kéo dài thời gian sống khỏe mạnh, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Tầm nhìn dài hạn: Hệ sinh thái minh bạch và bền vững

Từ hai sự kiện tại Singapore và Malaysia, có thể thấy rõ một chiến lược phát triển mang tính hệ thống: lấy khoa học làm nền tảng, lấy chuỗi giá trị làm cấu trúc và lấy con người làm trung tâm.

Trong dài hạn, nếu được triển khai nhất quán và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, mô hình này không chỉ mang lại lợi ích cho các đơn vị tham gia, mà còn góp phần đưa các giải pháp công nghệ sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững.