Nữ kế toán Võ Thị Thùy Trang lĩnh án 16 năm tù

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, sáng 7/4/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tham ô tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh.

Qua xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thùy Trang (sinh năm 1982, ngụ phường Đạo Thạnh) 16 năm tù và Lê Hoàng Nhân, sinh năm 1993, ngụ phường Trung An 07 năm tù cùng về tội "Tham ô tài sản".

Bên cạnh đó, Tòa cũng tuyên án các bị cáo Nguyễn Thành Tấn (sinh năm 1964)03 năm tù; Hồ Vũ Bảo (sinh năm 1982) 1 năm tù và Huỳnh Thị Lan (sinh năm 1964) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2023, bà Võ Thị Thùy Trang với chức vụ kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp được giao quản lý các nguồn tài chính, tài sản của đơn vị đã lập khống 173 bộ chứng từ, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều đơn vị kinh doanh để hợp thức hóa hồ sơ thanh toán, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Bị cáo Lê Hoàng Nhân - Trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Thành 24, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp đã cung cấp hóa đơn cho Trang nhằm hợp thức hóa chứng từ, với số tiền liên quan hơn 1,1 tỉ đồng.

Trong khoảng thời gian trên, các ông Hồ Vũ Bảo - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Nguyễn Thành Tấn - quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng và bà Huỳnh Thị Lan - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản công, để Trang lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.