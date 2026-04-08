Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn đầu tư 1,84 tỷ USD xây siêu tháp 99 tầng cao nhất Việt Nam, top đầu châu Á

Trong văn bản mới đây gửi UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), liên danh Sovico – HDBank đã chính thức đề xuất được nghiên cứu và đầu tư một tòa nhà biểu tượng 99 tầng tại lô đất 1.K1.8.HH, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, liên danh nhà đầu tư cho rằng việc sớm hình thành các công trình mang tính biểu tượng, đóng vai trò tài sản lõi là yếu tố cần thiết nhằm thu hút các định chế tài chính, dòng vốn quy mô lớn cũng như đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Theo đề xuất, công trình sẽ do nhà đầu tư trực tiếp xây dựng, vận hành và khai thác kinh doanh. Dự án có quy mô 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, được phát triển trên khu đất rộng khoảng 12.600 m2, với tổng diện tích sàn hơn 436.000 m2. Tòa nhà được định hướng theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp không gian thương mại - dịch vụ, văn phòng hạng A+, khu lưu trú dành cho chuyên gia, cùng khách sạn 5 sao và trung tâm hội nghị quốc tế.

Để triển khai dự án, liên danh Sovico – HDBank kiến nghị áp dụng một số cơ chế ưu đãi đặc thù dành cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 222 của Quốc hội.

Trong đó bao gồm đề xuất được giao hoặc cho thuê đất theo cơ chế riêng đối với các dự án trọng điểm; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; cho phép phát triển công trình đa chức năng với chính sách linh hoạt về thời hạn sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính; đồng thời được kinh doanh phần căn hộ lưu trú trong tòa nhà theo các quy định và đặc thù riêng của VIFC.

Về quy mô tài chính, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 1,84 tỷ USD. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm gần 17%, phần còn lại được huy động từ vốn vay và các đối tác hợp tác. Theo kế hoạch, nếu được chấp thuận, dự án sẽ được triển khai trong vòng 5 năm, với tiến độ gồm 12 tháng thi công phần móng và hầm, 24 tháng thi công phần thân, và 24 tháng dành cho hoàn thiện.

Đáng chú ý, Tập đoàn Sovico cho biết sẽ chủ động mở rộng và hình thành liên danh với các nhà đầu tư phù hợp trong và ngoài nước nhằm tăng cường nguồn lực triển khai. Trong cấu trúc này, Sovico giữ vai trò nhà đầu tư dẫn dắt, chịu trách nhiệm điều phối, tổ chức thực hiện dự án, đồng thời phát huy hệ sinh thái tổng thể để bảo đảm hiệu quả, tiến độ và đóng góp chiến lược cho VIFC.

Về nhà đầu tư, Sovico Group là tập đoàn đa ngành do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp hiện sở hữu tổng tài sản hơn 187.000 tỷ đồng, với khoảng 40.000 nhân sự, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hàng không, bất động sản, công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời là cổ đông sáng lập Vietjet Air và cổ đông lớn của HDBank.

Trước khi Sovico - HDBank đề xuất, liên danh REE, HFIC và VinaCapital cũng đề xuất đầu tư tòa tháp biểu tượng 99 tầng tại Trung tâm tài chính Thủ Thiêm với tổng vốn khoảng 1,15 tỷ USD.

Hiện tòa nhà cao nhất Việt Nam là Landmark 81 (cao 461,3 m) với 81 tầng, hoàn thành năm 2018 bởi Vingroup. Trước đó, tại Thủ Thiêm cũng đã xuất hiện dự án Empire City với tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, tòa tháp tài chính 99 tầng sẽ vượt cả Empire 88 Tower lẫn Landmark 81 về chiều cao.

Thậm chí tòa tháp này dự kiến có thể lọt nhóm các công trình cao hàng đầu châu Á, sánh ngang những những biểu tượng tài chính như Shanghai Tower (632 m), Ping An Finance Centre (599 m), International Commerce Centre (484 m) hay Petronas Towers (452 m), Taipei 101 (508 m).