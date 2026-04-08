Bắt khẩn cấp người phụ nữ cố tình vượt rào chắn, hành hung 2 nhân viên đường sắt

Ngày 8/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 20h05 tối 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, hai nhân viên là chị Trương Thị Diệp Thúy (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1982) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn, đảm bảo an toàn khi tàu sắp đi qua.

Thời điểm này, Phạm Thị Hồng Phúc (trú phường Thanh Khê) điều khiển xe máy đến và cố tình tìm cách vượt qua gác chắn. Khi bị ngăn lại, người này không chấp hành mà xảy ra cự cãi. Sau đó, Phúc cùng con gái là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (SN 2008) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Công an đọc lệnh khởi tố đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc. Ảnh: CACC

Dù được người dân xung quanh can ngăn, hai mẹ con vẫn tiếp tục có hành vi hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Hậu quả, hai nữ nhân viên bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ vụ việc và tiến hành tạm giữ đối với Phạm Thị Hồng Phúc.

Đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc. Ảnh: CACC

Riêng Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai nên cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.