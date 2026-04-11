Cựu hiệu trưởng kháng cáo vụ thu 15.000 đồng một tiết học thêm của học sinh

Đề nghị cấp phúc thẩm trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Ngày 11/4, được biết, bà Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình), vừa nộp đơn kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm tới TAND Khu vực 1 (Hà Nội), đề nghị tòa cấp phúc thẩm tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án của mình.

Trong đơn, bà Bình cho rằng tòa sơ thẩm không xem xét các dấu hiệu vi phạm pháp luật dẫn tới nhiều giáo viên nhà trường thay đổi lời khai.

Bên cạnh đó, nhà trường cùng phụ huynh có biên bản thỏa thuận về việc dạy thêm, học thêm - đây là chứng cứ gỡ tội cho bà. Kế toán của trường đã bàn giao toàn bộ hồ sơ gốc cho điều tra viên, được lập biên bản bàn giao có xác nhận của viện kiểm sát nhưng cơ quan điều tra lại làm mất rồi xin lại bản photo.

Bà khẳng định Trường THCS Ba Đình bàn giao đúng bản gốc và việc hồ sơ bị thất lạc có dấu hiệu của tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” khi tước đoạt đi chứng cứ gỡ tội.

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Bình còn nêu quan điểm, cấp sơ thẩm không làm rõ được điểm mấu chốt của vụ án bao gồm việc cáo trạng truy tố bà có tội nhưng có 02 bản kết luận thanh tra của chính quyền Hà Nội đã kết luận: “Công tác dạy thêm được thực hiện công khai, đúng hướng dẫn; việc chi tiêu cơ bản đúng quy định, đúng Quy chế chi tiêu nội bộ và thỏa thuận với phụ huynh”.

Về việc tòa án lập luận bà Bình phạm tội với yếu tố "vụ lợi phi vật chất do được nâng cao uy tín khi nâng cao thu nhập cho giáo viên", cựu Hiệu trưởng cho rằng đây là một lập luận hết sức vô lý và cay nghiệt.

“Trách nhiệm của một người Hiệu trưởng là gì, nếu không phải là chăm lo đời sống vật chất cho giáo viên, tạo động lực để họ tận tâm giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng học tập cho học sinh? Việc một người lãnh đạo trăn trở tăng thu nhập chính đáng cho cấp dưới bằng mồ hôi công sức của chính họ, được phụ huynh và giáo viên ghi nhận, tôn trọng, lại bị tòa án coi là vụ lợi phi vật chất để phạm tội”, đơn kháng cáo của bà Bình nêu.

Phụ huynh cho rằng mình không phải bị hại

Hôm 27/3, HĐXX Tòa án nhân dân khu vực 1, xét xử sơ thẩm tuyên phạt bà Bình mức án 3 năm tù và bà Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường THCS Ba Đình) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định bà Bình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định; không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh kèm cha mẹ xác nhận. Việc tổ chức dạy thêm, chia theo lớp chính khóa để nâng mức tiền thu là không đúng quy định. Số tiền thu vượt quy định tuy không lớn (hơn 1 tỷ đồng) và cựu hiệu trưởng hưởng lợi 72 triệu đồng trong số này.

Theo tòa, vụ án không chỉ có yếu tố vụ lợi vật chất. Bà Bình còn vụ lợi phi vật chất bằng việc "nâng cao uy tín" cá nhân khi "nâng cao thu nhập cho giáo viên". Bởi, giáo viên dạy thêm được nhận 70% tiền học phí, 30% còn lại nộp về trường (15% cho công tác quản lý và 15% chi điện nước, cơ sở vật chất).

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng đánh giá vụ án xảy ra đã lâu, tính nguy hiểm không cao, thực tế tiền chi trả cho cá nhân bị cáo Bình rất nhỏ. Cựu hiệu trưởng này được nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh ghi nhận nhiệt huyết tận tâm với sự nghiệp giáo dục. Số tiền bị cáo thu vượt quy định là muốn tăng thu nhập cho giáo viên, nâng cao năng lực cho học sinh.

Theo cáo buộc, năm 2013, Hà Nội quy định về dạy, học thêm, với mức thu thỏa thuận với phụ huynh, 6.000-26.000 đồng/học sinh/tiết. Các lớp sĩ số 20-40 sẽ tương ứng mức thu 7.000-9.000 đồng, song hiệu trưởng Bình yêu cầu giáo viên thu 15.000 đồng; chỉ đạo thủ quỹ lập hai hệ thống sổ sách để tránh kiểm tra của quận.

VKS xác định, tổng tiền thu từ dạy thêm hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó hơn một tỷ đồng thu vượt quy định. Đây được xác định là tiền phụ huynh bị thiệt hại.

Trong 30% nộp về nhà trường (327 triệu đồng), một nửa chi cơ sở vật chất, một nửa chia công tác quản lý. Cụ thể, hiệu trưởng nhận 72 triệu đồng, kế toán và 2 hiệu phó mỗi người 28 triệu, thủ quỹ 11 triệu đồng...

Một số phụ huynh có con học thêm trong giai đoạn này đã tham dự phiên tòa trong tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Họ cho rằng việc truy tố cựu hiệu trưởng là "không cần thiết" vì phụ huynh không thắc mắc về mức thu, do đã được phổ biến chủ trương và nhất trí.